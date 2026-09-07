Кинопоказ с лекцией о художнице Яеи Кусама пройдет на Левашовском хлебозаводе

Автор узнаваемых работ в горошек ушла из жизни в августе — ей было 97 лет.
13 сентября на Левашовском хлебозаводе состоится сеанс документального фильма «Кусама: Бесконечные миры». Показ откроет лекция ведущего научного сотрудника Отдела новейших течений Русского музея Олеси Туркиной о главной героине дока — японской художнице Яеи Кусама.
Почетная бабушка современного искусства, Яеи родилась в 1929 году, а ушла из жизни 14 августа этого года — ей было 97 лет. После Второй мировой войны Кусама жила в Нью-Йорке.
В фокусе практики Яеи — акционизм, абстрактный женский биоморфизм, а также возведенный до центрального символа горошек. Под влиянием ее работ оказывались художники от Энди Уорхола до Дональда Джадда и Йоко Оно.
Фильм Хезер Ленц «Кусама: Бесконечные миры» вышел на экраны в 2018 году. Картина рассказывает о препятствиях, которые художница прошла на пути к признанию: психических недугах, расистских и сексистских предрассудках общества.
Показ начнется 13 сентября в 18:00 на Барочной, 4а. Билеты в продаже на сайте культурного пространства.
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