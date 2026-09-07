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Искусство

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Кинопоказ с лекцией о художнице Яеи Кусама пройдет на Левашовском хлебозаводе

Автор узнаваемых работ в горошек ушла из жизни в августе — ей было 97 лет.

Goodmovies Entertainment, Lenz Filmz, Octopus Originals, Parco Co. Ltd., Submarine Entertainment, Tokyo Lee Productions, 2026

13 сентября на Левашовском хлебозаводе состоится сеанс документального фильма «Кусама: Бесконечные миры». Показ откроет лекция ведущего научного сотрудника Отдела новейших течений Русского музея Олеси Туркиной о главной героине дока — японской художнице Яеи Кусама.

Почетная бабушка современного искусства, Яеи родилась в 1929 году, а ушла из жизни 14 августа этого года — ей было 97 лет. После Второй мировой войны Кусама жила в Нью-Йорке.

В фокусе практики Яеи — акционизм, абстрактный женский биоморфизм, а также возведенный до центрального символа горошек. Под влиянием ее работ оказывались художники от Энди Уорхола до Дональда Джадда и Йоко Оно.

Goodmovies Entertainment, Lenz Filmz, Octopus Originals, Parco Co. Ltd., Submarine Entertainment, Tokyo Lee Productions, 2026
Goodmovies Entertainment, Lenz Filmz, Octopus Originals, Parco Co. Ltd., Submarine Entertainment, Tokyo Lee Productions, 2026

Фильм Хезер Ленц «Кусама: Бесконечные миры» вышел на экраны в 2018 году. Картина рассказывает о препятствиях, которые художница прошла на пути к признанию: психических недугах, расистских и сексистских предрассудках общества.

Показ начнется 13 сентября в 18:00 на Барочной, 4а. Билеты в продаже на сайте культурного пространства.

16+

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