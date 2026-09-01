«Псинка в парке», «Лена кривляется» и другие портреты кисти Данила Дэге появились в пространстве AIKI terrasa

28 августа в пространстве AIKI terrasa стартовала персональная выставка петербургского художника Данила Дэге «Список очень важных дел». В экспозицию вошли живописные и графические портреты животных и людей. В своих работах Дэге исследует, как упорядоченная жизнь встречается с непредсказуемой.

«Список очень важных дел» — совместный проект DiDi Gallery и команды «АЙКИ АРТ». DiDi специализируется на неофициальном искусстве Ленинграда и Москвы 1950 — 1980-х годов и представляет избранный пул современных петербургских авторов. «АЙКИ АРТ» интегрирует актуальное искусство в девелоперские проекты, среди их недавних инициатив — летняя трилогия совместных выставок со «Стрит-арт хранением».