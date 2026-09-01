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Искусство

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«Псинка в парке», «Лена кривляется» и другие портреты кисти Данила Дэге появились в пространстве AIKI terrasa

Выставка «Список очень важных дел» открыта до 11 ноября.

Данил Дэге. Рыжий кот. 2024
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «АЙКИ АРТ»

Данил Дэге. Рыжий кот. 2024

28 августа в пространстве AIKI terrasa стартовала персональная выставка петербургского художника Данила Дэге «Список очень важных дел». В экспозицию вошли живописные и графические портреты животных и людей. В своих работах Дэге исследует, как упорядоченная жизнь встречается с непредсказуемой.

«Список очень важных дел» — совместный проект DiDi Gallery и команды «АЙКИ АРТ». DiDi специализируется на неофициальном искусстве Ленинграда и Москвы 1950 — 1980-х годов и представляет избранный пул современных петербургских авторов. «АЙКИ АРТ» интегрирует актуальное искусство в девелоперские проекты, среди их недавних инициатив — летняя трилогия совместных выставок со «Стрит-арт хранением».

Данил Дэге. Лена кривляется. 2024
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «АЙКИ АРТ»

Данил Дэге. Лена кривляется. 2024

Данил Дэге. В кровати. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «АЙКИ АРТ»

Данил Дэге. В кровати. 2025

Данил Дэге. Псинка в парке. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «АЙКИ АРТ»

Данил Дэге. Псинка в парке. 2025

Данил Дэге. Сиеста. 2024
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «АЙКИ АРТ»

Данил Дэге. Сиеста. 2024

Данил Дэге преимущественно работает в техниках живописи и графики, а также создает составные объекты из фанеры. Для его работ характерна насыщенная колористика, искаженная перспектива и наив. Произведения Дэге хранят в частных коллекциях по всему миру и в собрании Музея Фаберже.

«В основном я работаю с цветом и изображаю обыденные действия нашей рутины — то, что человек может видеть каждый день. При изображении объекта я стремлюсь передать свое ощущение от него, а не реальный вид. Новые идеи зарождаются в виде цветовых пятен, после которых я дополняю композицию линией», рассказывал художник о своей практике.

Выставка портретов пробудет до 11 ноября на Аптекарской набережной, 18 (Коворкинг Авеню PAGE, 8 этаж). Вход свободный.

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