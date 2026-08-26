«Стрит-арт хранение» открывает выставку «Реновация» с работами 12 художников: от Владимира Абиха до Синего Карандаша!

26 августа в пространстве «Авеню на Карповке» стартует «Реновация» — выставка о столкновении городских изменений с исторической средой. В экспозицию войдут работы 12 художников уличной волны. Среди них: Андрей Оленев, Вера Ширдина, Владимир Абих, Владимир Чернышев, Гоша 11811, Рита Хаак, Лена Лисица, Никита Номерз, Никита Мера, Никита Этогде, Синий Карандаш и Lovemarket.

«Реновация» станет финальной частью трилогии выставок «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ» о локальных сценах уличного искусства в России. Первой была экспозиция «Чур не я!», которая открылась 19 июня в AIKI terrasa и объединила работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha. 18 июля в «Стрит-арт хранении» стартовала выставка «Близкое далеко» с работами 21 художника из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира.

Кураторами «Реновации» стали Семен Некрасов и Анна Ветошкина. В центре выставки-исследования — преобразование городских пространств и противоречия, которые возникают при наступлении современного города на исторические ландшафты. Здание «Авеню на Карповке», где пройдет выставка, переживает реновацию в прямом смысле и превращается в общественное пространство, поэтому поддерживает урбанистическую тему проекта.