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Искусство

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«Стрит-арт хранение» открывает выставку «Реновация» с работами 12 художников: от Владимира Абиха до Синего Карандаша!

Проект о столкновении городских преобразований с историей стартует 26 августа в «Авеню на Карповке».

Владимир Абих. Навсегда. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Владимир Абих. Навсегда. 2025

26 августа в пространстве «Авеню на Карповке» стартует «Реновация» — выставка о столкновении городских изменений с исторической средой. В экспозицию войдут работы 12 художников уличной волны. Среди них: Андрей Оленев, Вера Ширдина, Владимир Абих, Владимир Чернышев, Гоша 11811, Рита Хаак, Лена Лисица, Никита Номерз, Никита Мера, Никита Этогде, Синий Карандаш и Lovemarket.

«Реновация» станет финальной частью трилогии выставок «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ» о локальных сценах уличного искусства в России. Первой была экспозиция «Чур не я!», которая открылась 19 июня в AIKI terrasa и объединила работы Максима Имы, Турбена, Никиты Dusto и alesha. 18 июля в «Стрит-арт хранении» стартовала выставка «Близкое далеко» с работами 21 художника из Калининграда, Уфы, Самары, Братска, Архангельска, Красноярска, Перми, Барнаула, Магадана, Новосибирска и Владимира.

Кураторами «Реновации» стали Семен Некрасов и Анна Ветошкина. В центре выставки-исследования — преобразование городских пространств и противоречия, которые возникают при наступлении современного города на исторические ландшафты. Здание «Авеню на Карповке», где пройдет выставка, переживает реновацию в прямом смысле и превращается в общественное пространство, поэтому поддерживает урбанистическую тему проекта.

Андрей Оленев. Поваленное дерево (из проекта «Смена декораций»). 2018
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Андрей Оленев. Поваленное дерево (из проекта «Смена декораций»). 2018

Синий Карандаш. Фрагмент диптиха «Правда Фейк». 2022
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Синий Карандаш. Фрагмент диптиха «Правда Фейк». 2022

Никита Мера. Без названия (из серии «Просмотр улиц»). 2022
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Никита Мера. Без названия (из серии «Просмотр улиц»). 2022

Lovemarket. Без названия
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Lovemarket. Без названия

«Стрит-арт хранение» коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует уличное искусство. В коллекции — более 800 объектов из фондов живописи, графики, скульптуры и редкой книги. САХ представляет более 140 художников из 12 городов России.

Семен Некрасов

Куратор САХ и выставки «Реновация»

Уличные художники — особенные свидетели урбанистических перемен, которые одновременно инициируют эти изменения и становятся их летописцами. Они тактильно связаны с фактурой города. Авторы отображают боль от утраты «своих» стен, фиксируют эйфорию от появления новых городских объектов, отражают контрасты между природой и урбанистическими достижениями, рефлексируют общую историю развития локальной архитектуры.

Владимир Чернышев. Без названия. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Владимир Чернышев. Без названия. 2025

Никита Мера. Змий. 2020
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Никита Мера. Змий. 2020

Никита Nomerz. Уличное [искусство]. 2021
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Никита Nomerz. Уличное [искусство]. 2021

Рита Хаак. Без названия (из серии «Памятник цветам»). 2023
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Рита Хаак. Без названия (из серии «Памятник цветам»). 2023

Лена Лисица. Последнее прикосновение к любви. 2017
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ»

Лена Лисица. Последнее прикосновение к любви. 2017

«Реновация» пробудет с 26 августа по 11 октября на Даля, 10. Билеты в продаже на сайте «Стрит-арт хранения».

16+

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