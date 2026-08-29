Саша Браулов «оживил» дом Слепушкина: на Невской заставе открылся паблик-арт проект «История на поверхности»

Сегодня, 29 августа, музей «Невская застава» запускает паблик-арт проект «История на поверхности» у деревянного дома Слепушкина на Славянской улице в Невском районе. Сейчас он закрыт лесами и ожидает реставрации. Проект превратил строительную конструкцию вокруг дома в музей под открытым небом, рассказали в пресс-службе музея.

На реставрационной сетке появились пять панно художника Саши Браулова, работающего с вышивкой в городской среде. Их размер близок к окнам дома, а персонажи связаны с историей дома Слепушкина. Дополняет рассказ таймлайн на строительном заборе, а главное послание — надпись «дом живет, пока в нем живут» — видно даже с другого берега реки.

Дом Ф. Н. Слепушкина передали музею «Невская застава» в 2021 году. В 2023 году дом законсервировали, а музей начал проводить выставки и лекции, чтобы привлечь внимание к истории здания и его будущему. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.