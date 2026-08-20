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Искусство

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Выставка-ретроспектива сооснователя «Митьков» Владимира Шинкарева открывается в Новой Голландии

Проект «Один танцует» начнет работу 22 августа. Вход свободный!

Владимир Шинкарев. Один танцует. 2012
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Владимир Шинкарев. Один танцует. 2012

22 августа в «Павильоне» Новой Голландии стартует выставка «Один танцует», посвященная художнику, писателю и одному из основателей художественной группы «Митьки» Владимиру Шинкареву. В экспозиции покажут работы автора из коллекций друзей, соратников и ценителей его творчества.

Шинкарев ушел из жизни 19 апреля на 73-м году жизни. Его работы входят в музейные и частные собрания по всему миру, а в августе 2025-го Владимир стал одним из трех петербургских художников, вошедших в рейтинг самых дорогих ныне живущих авторов.

Название проекта «Один танцует» отсылает к одной из самых известных картин Шинкарева. Написанный в начале 1980-х годов, гротескный танец одинокого человека в пустой комнате стал своеобразным символом времени-безвременья, с которым пришлось столкнуться как самому живописцу, так и его соратникам по объединению «Митьки».

Владимир Шинкарев. Новая Голландия. 1985
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Владимир Шинкарев. Новая Голландия. 1985

Владимир Шинкарев. Сад детских горок. 1989
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Владимир Шинкарев. Сад детских горок. 1989

Владимир Шинкарев. Больница им. Скворцова-Степанова. 1990
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Владимир Шинкарев. Больница им. Скворцова-Степанова. 1990

Владимир Шинкарев. Зима. Боровичи. 2008
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Новой Голландии

Владимир Шинкарев. Зима. Боровичи. 2008

Шинкарев неоднократно возвращался к образу одинокого танцовщика на протяжении нескольких десятилетий, создавая его живописные и графические версии в 1980-е, 1990-е и 2000-е годы. Из раза в раз менялись настроение танцующего и характер освещения комнаты, но неизменным оставалось трагическое чувство, заключенное в композиции. 

В работе из серии «Всемирная литература» автор соотнес фигуру танцующего человека с рассказом Франца Кафки «Превращение». Интерпретируя сюжеты, кадры и композиции хрестоматийных произведений, художник выработал собственный узнаваемый художественный язык.

Еще один герой искусства Шинкарева — его родной город. В серии «Мрачные картины» Петербург предстает практически монохромным, но комплексно творчество художника стало своего рода летописью ленинградского андеграунда и его местности.

Выставку подготовили при участии Марины Алексеевой, Екатерины Андреевой, Александра Андрущенко, семьи Якова Кальменса, Геннадия Плискина, Сергея Попова, Игоря Суханова и Василия Успенского.

«Один танцует» с 22 августа до 4 октября на набережной Адмиралтейского канала, 2. Вход свободный.

16+

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