Выставка-ретроспектива сооснователя «Митьков» Владимира Шинкарева открывается в Новой Голландии

22 августа в «Павильоне» Новой Голландии стартует выставка «Один танцует», посвященная художнику, писателю и одному из основателей художественной группы «Митьки» Владимиру Шинкареву. В экспозиции покажут работы автора из коллекций друзей, соратников и ценителей его творчества.

Шинкарев ушел из жизни 19 апреля на 73-м году жизни. Его работы входят в музейные и частные собрания по всему миру, а в августе 2025-го Владимир стал одним из трех петербургских художников, вошедших в рейтинг самых дорогих ныне живущих авторов.

Название проекта «Один танцует» отсылает к одной из самых известных картин Шинкарева. Написанный в начале 1980-х годов, гротескный танец одинокого человека в пустой комнате стал своеобразным символом времени-безвременья, с которым пришлось столкнуться как самому живописцу, так и его соратникам по объединению «Митьки».