Выставка-ретроспектива сооснователя «Митьков» Владимира Шинкарева открывается в Новой Голландии

Проект «Один танцует» начнет работу 22 августа. Вход свободный!
Владимир Шинкарев. Один танцует. 2012
22 августа в «Павильоне» Новой Голландии стартует выставка «Один танцует», посвященная художнику, писателю и одному из основателей художественной группы «Митьки» Владимиру Шинкареву. В экспозиции покажут работы автора из коллекций друзей, соратников и ценителей его творчества.
Шинкарев ушел из жизни 19 апреля на 73-м году жизни. Его работы входят в музейные и частные собрания по всему миру, а в августе 2025-го Владимир стал одним из трех петербургских художников, вошедших в рейтинг самых дорогих ныне живущих авторов.
Название проекта «Один танцует» отсылает к одной из самых известных картин Шинкарева. Написанный в начале 1980-х годов, гротескный танец одинокого человека в пустой комнате стал своеобразным символом времени-безвременья, с которым пришлось столкнуться как самому живописцу, так и его соратникам по объединению «Митьки».
Шинкарев неоднократно возвращался к образу одинокого танцовщика на протяжении нескольких десятилетий, создавая его живописные и графические версии в 1980-е, 1990-е и 2000-е годы. Из раза в раз менялись настроение танцующего и характер освещения комнаты, но неизменным оставалось трагическое чувство, заключенное в композиции.
В работе из серии «Всемирная литература» автор соотнес фигуру танцующего человека с рассказом Франца Кафки «Превращение». Интерпретируя сюжеты, кадры и композиции хрестоматийных произведений, художник выработал собственный узнаваемый художественный язык.
Еще один герой искусства Шинкарева — его родной город. В серии «Мрачные картины» Петербург предстает практически монохромным, но комплексно творчество художника стало своего рода летописью ленинградского андеграунда и его местности.
Выставку подготовили при участии Марины Алексеевой, Екатерины Андреевой, Александра Андрущенко, семьи Якова Кальменса, Геннадия Плискина, Сергея Попова, Игоря Суханова и Василия Успенского.
«Один танцует» с 22 августа до 4 октября на набережной Адмиралтейского канала, 2. Вход свободный.
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