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Искусство

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В Комарове откроют «НИИЧАВО» — выставку-архив по роману Стругацких

Металлические скульптуры Вильгения Мельникова, объекты Саши Нефедовой-Глейзер и анимацию Катарины Кано показывают в дачном клубе «Суббота» с 16 августа.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и дачного клуба «Суббота»

16 августа августа Pop-Up Gallery открывает в комаровском дачном клубе «Суббота» групповую выставку «НИИЧАВО» — оммаж институту чародейства и волшебства из романа Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». В экспозицию войдут работы трех художников: металлические скульптуры Вильгения Мельникова, объекты Саши Нефедовой-Глейзер и анимация Катарины Кано.

Клуб «Суббота» открыли в историческом здании Дома творчества писателей в Комарове. Название ДК тоже отсылает к роману, по мотивам которого создали выставку. Именно в Комарове Стругацкие придумали сюжет своей повести «Пикник на обочине». Если «Понедельник начинается в субботу» (1965) — юмористическая история с элементами социалистической утопии, то в «Пикнике на обочине» (1972) авторы описали мрачный мир сталкеров.

По сюжету фантастов сотрудники «НИИЧАВО» изучали магию и чудеса с научной точки зрения. В пространстве одноименной выставки каждый художник создаст свой «архив», который одновременно раскрывается как чудо и результат кропотливой человеческой работы.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и дачного клуба «Суббота»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Pop-Up Gallery и дачного клуба «Суббота»

«НИИЧАВО» пробудет с 16 августа до 16 сентября на Кавалерийской, 4/4 (Комарово). Вход свободный.

18+

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