Из древесины 200-летнего дуба с территории «Царского Села» изготовят фигурки соловьев

В мае 2025-го в Александровском парке на территории «Царского Села» спилили аварийный дуб, который посадили по воле Николая I. Музей-заповедник рассказал о судьбе исторического дерева: петербургский мастер Семен Белугин изготовит из векового материала фигурки соловьев.

Садовник Федор Лямин посадил дерево в первой половине XIX века. Дуб рос напротив западного флигеля Александровского дворца. При сносе в древесине обнаружили осколки военных снарядов времен Великой Отечественной войны.

15 лет назад сотрудники «Царского Села» собрали желуди исторического дерева и вырастили из него саженец — теперь он занял место своего предшественника. В сентябре прошлого года дуб-преемник посадил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.