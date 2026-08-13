Из древесины 200-летнего дуба с территории «Царского Села» изготовят фигурки соловьев

Птиц создает вручную петербургский скульптор Семен Белугин.
В мае 2025-го в Александровском парке на территории «Царского Села» спилили аварийный дуб, который посадили по воле Николая I. Музей-заповедник рассказал о судьбе исторического дерева: петербургский мастер Семен Белугин изготовит из векового материала фигурки соловьев.
Садовник Федор Лямин посадил дерево в первой половине XIX века. Дуб рос напротив западного флигеля Александровского дворца. При сносе в древесине обнаружили осколки военных снарядов времен Великой Отечественной войны.
15 лет назад сотрудники «Царского Села» собрали желуди исторического дерева и вырастили из него саженец — теперь он занял место своего предшественника. В сентябре прошлого года дуб-преемник посадил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Выбранный для древесных сувениров образ птицы исторически связан с царскосельскими парками: владельцы дворца и их гости слушали здесь пение соловьев. Участок рядом с Александровским дворцом, где рос дуб и гнездовались соловьи, оставался неизменным на протяжении полутора веков.
Скульптор Семен Белугин несколько месяцев высушивал древесину в своей мастерской. Сейчас он изготавливает вручную два вида соловьев: птенца и взрослую птицу. Фигурки появятся в сувенирных магазинах «Царского Села».
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