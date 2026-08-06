Реставрация «Дверей с помоек», велозаезд по местам художников: KGallery поделилась параллельной программой выставки «Окно, в котором...» на август

До 13 сентября в KGallery идет выставка «Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой» о трех поколениях семьи ленинградских-петербургских мастеров и их окружении. В экспозицию вошло около 150 работ, в том числе рисунок Валентина Серова — Василий Власов нашел его в заброшенном доме живописца. Галерея опубликовала параллельную программу на август: посетителей ждут мастер-классы и лекции, а 23 августа в 12:00 стартует велозаезд по местам, связанным с героями выставки.

Татьяна Шишмарева и Василий Власов, основатели династии, познакомились в 1923—1924-м годах за работой в Детгизе у Владимира Лебедева. Там же супруги встретили Сарру Лебедеву, Николая Лапшина, Николая Тырсу и Юрия Васнецова. Мастера дружили, учились друг у друга и осмысляли общие темы. В названии выставки упомянули окно одного и того же дома в Комарове, которое неоднократно изображали поколения семьи Власовых-Шишмаревой.

8 августа в 19:00 исследователь Максимилиан Неаполитанский прочитает в KGallery лекцию о философии дачной жизни. 22 августа в 19:00 киновед Семен Дымшиц расскажет про советские фильмы о революционере Максиме: «Юность Максима» (1934), «Возвращение Максима» (1937) и «Выборгская сторона» (1938) — последнюю картину оформлял Василий Власов.

Параллельно выставке «Окно, в котором…» KGallery и проект «Двери с помоек» реставрируют историческое окно. 29 августа и 5 сентября в 17:00 состоится мастер-класс, участники которого узнают об истории «Дверей с помоек» и этапах восстановления объектов. Дополнит программу мастер-класс «Цветочная композиция в кашпо» — он пройдет 15 августа в 18:00 .

«Окно, в котором...» пробудет с 17 июня по 13 сентября на набережной Фонтанки, 24. Афиша, билеты на выставку и спецсобытия доступны на сайте галереи.

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