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Искусство

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В галерее «Петербург» показывают более 30 работ Эрте — автора костюмов Павловой, обложек Vogue и Harper's Bazaar

Графические листы и бронзовая скульптура мастера в экспозиции до 1 октября.

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»

1 августа в антикварной галерее «Петербург» открыли выставку «Эрте. Звезда ар-деко». В экспозицию вошло свыше 30 произведений дизайнера и художника Эрте (Романа Тыртова), которые он создал с 1970 по 1990 год. В залах появились графические листы и бронзовые скульптуры из частных коллекций.

Роман Тыртов родился в Петербурге, но в 1912 году покинул Россию. График, иллюстратор и художник сцены, он работал в Доме моды Поля Пуаре, а позже попытался запустить собственный дом моды. Эрте создавал костюмы для Анны Павловой и Маты Хари, готовил иллюстрации и обложки для журналов Harper’s Bazaar и Vogue.

В Петербурге наследие художника показывали на выставке 2016 года в Эрмитаже. Сейчас в городе идет сразу две ретроспективы Тыртова: в мае экспозицию «Эрте. Гений ар-деко» открыл новый петербургский филиал музея дизайна «Основа». В здании фабрики Ниссена на Фонтанке демонстрируют порядка 30 работ Эрте, в том числе графику и три оригинальных гуаши с авторской подписью. Выставка в «Основе» открыта до конца лета.

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой антикварной галереи «Петербург»

Выставка «Эрте. Звезда ар-деко» в галерее «Петербург»

Новая экспозиция «Эрте. Звезда ар-деко» пробудет в антикварной галерее на Невском, 54 до 1 октября. Билеты в продаже онлайн.

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