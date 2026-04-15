Стало известно, когда откроют филиал музея дизайна «Основа» в Петербурге

Выставка «Эрте. Гений ар-деко» расскажет о моде, мире печатных техник и мастерстве Романа Тыртова как графика, иллюстратора и художника сцены. Экспозицию о мастере впервые представили в Екатеринбурге.

На новой петербургской площадке покажут порядка 30 работ Эрте. Посетители увидят графику, выполненную в технике шелкографии и термопечати с фольгированием золотом, медью и серебром (выпускалась тиражом от 5 до 300 листов, в зависимости от серии), а также три оригинальных гуаши с авторской подписью. Специально для выставки реставрацию прошли работы, выполненные на черной авторской бумаге.

Роман Тыртов родился в Петербурге, но в 1912 году покинул Россию. Работал в Доме моды Поля Пуаре, позже попытался запустить собственный дом моды. Создавал костюмы для Анны Павловой и Маты Хари, готовил иллюстрации и обложки для журнала Harper’s Bazaar, костюмы для постановок Фоли-Бержер, шоу Ролана Пети и фильма «Бен-Гур: история Христа». В Петербурге наследие Эрте показывали на выставке 2016 года в Эрмитаже.