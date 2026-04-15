Стало известно, когда откроют филиал музея дизайна «Основа» в Петербурге

Первая выставка в здании фабрики Ниссена — «Эрте. Гений ар-деко» — стартует в середине мая.
Музей дизайна «Основа» объявил даты первой выставки на новой постоянной площадке в Петербурге. Проект «Эрте. Гений ар-деко», посвященный графику и иллюстратору Роману Тыртову, откроют 15 мая.
О запуске петербургского филиала музея стало известно в марте. «Основа», изначально существующая в формате передвижных выставок, откроет постоянную площадку в здании фабрики Ниссена на набережной Фонтанки.
Проект существует с 2022 года. На передвижных выставках команда экспонирует коллекции художников и дизайнеров разных эпох. У музея уже появились научные и дискуссионные площадки в Москве, Томске и Екатеринбурге. Летом 2025 года «Основа» проводила выставку «Сказочные миры Билибина» в арт-центре петербургского культурного квартала «Брусницын».
Выставка «Эрте. Гений ар-деко» расскажет о моде, мире печатных техник и мастерстве Романа Тыртова как графика, иллюстратора и художника сцены. Экспозицию о мастере впервые представили в Екатеринбурге.
На новой петербургской площадке покажут порядка 30 работ Эрте. Посетители увидят графику, выполненную в технике шелкографии и термопечати с фольгированием золотом, медью и серебром (выпускалась тиражом от 5 до 300 листов, в зависимости от серии), а также три оригинальных гуаши с авторской подписью. Специально для выставки реставрацию прошли работы, выполненные на черной авторской бумаге.
Роман Тыртов родился в Петербурге, но в 1912 году покинул Россию. Работал в Доме моды Поля Пуаре, позже попытался запустить собственный дом моды. Создавал костюмы для Анны Павловой и Маты Хари, готовил иллюстрации и обложки для журнала Harper’s Bazaar, костюмы для постановок Фоли-Бержер, шоу Ролана Пети и фильма «Бен-Гур: история Христа». В Петербурге наследие Эрте показывали на выставке 2016 года в Эрмитаже.
В новом пространстве «Основы» планируют проводить лекции и экскурсии, а также откроют кафе. Площадь музея составляет 150 квадратных метров. После Эрте команда планирует показать выставку «Сказке быть! Мастера сказочной графики» с работами Ивана Билибина и Натальи Гончаровой, хромолитографиями Эрнеста Лисснера, предтиражными эскизами былины «Садко» Юрия Бубнова, иллюстрациями Жана (Ивана) Лебедева.
Выставка об Эрте пробудет с 15 мая до 31 августа на набережной Фонтанки, 183. Информация о билетах появится на ресурсах музея.
12+
Комментарии (0)