В галерее «Борей» открылась выставка Антона Щаблыкина — картины написаны нефтью

В галерее «Борей» открылась персональная выставка Blumen живописца и графика Антона Щаблыкина. Художник работает в оригинальной манере и использует узнаваемую технику: он расписывает поверхности «черным каменным маслом» — нефтью.

Название экспозиции Blumen отсылает к немецким иллюстрированным энциклопедиям, романтической живописи, экспрессионизму, барочной музыке, пост-панку и работам Карла Блоссфельда.

Для художника происхождение нефти — отдельная философия. Материал, состоящий из живых организмов, распадавшихся миллионы лет, наделяется символическим смыслом. Он «помнит» о временах, которые трудно объять сегодняшним умом.

Щаблыкин любит изображать растения, которые тоже молчат о чем-то важном, рассказали в пресс-службе галереи «Борей».

Щаблыкин работает на «Гознаке» и преподает в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ). Его полотна хранятся в том числе в Эрмитаже.