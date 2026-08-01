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Искусство

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В галерее «Борей» открылась выставка Антона Щаблыкина — картины написаны нефтью

Экспозиция работает до 22 августа. Посетить ее можно со вторника по субботу с 12:00 до 20:00.

Картина «Цветы для Карла Блоссфельда» (2021 г.)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи «Борей»

Картина «Цветы для Карла Блоссфельда» (2021 г.)

Картина «Красивое дерево» (2020 г.)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи «Борей»

Картина «Красивое дерево» (2020 г.)

Картина «Vita трио» (2021 г.)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи «Борей»

Картина «Vita трио» (2021 г.)

В галерее «Борей» открылась персональная выставка Blumen живописца и графика Антона Щаблыкина. Художник работает в оригинальной манере и использует узнаваемую технику: он расписывает поверхности «черным каменным маслом» — нефтью.

Название экспозиции Blumen отсылает к немецким иллюстрированным энциклопедиям, романтической живописи, экспрессионизму, барочной музыке, пост-панку и работам Карла Блоссфельда.

Для художника происхождение нефти — отдельная философия. Материал, состоящий из живых организмов, распадавшихся миллионы лет, наделяется символическим смыслом. Он «помнит» о временах, которые трудно объять сегодняшним умом.

Щаблыкин любит изображать растения, которые тоже молчат о чем-то важном, рассказали в пресс-службе галереи «Борей».

Щаблыкин работает на «Гознаке» и преподает в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ). Его полотна хранятся в том числе в Эрмитаже. 

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