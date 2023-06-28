Написанные битумом картины Антона Щаблыкина покажут на выставке в музее «Артмуза»

В социально направленной экспозиции «Большой битум, великая нефть» представлены графические и живописные работы, выполненные с использованием битума и других материалов, часто встречающихся на современных стройках.
Как рассказали «Собака.ru» в музее «Артмуза», главной целью при создании новой серии художника Антона Щаблыкина было понять и уловить ход этнической ассимиляции и трансформации индивида — вынужденной, необходимой и неизбежной. Название «Большой битум, великая нефть» напоминает не только о материале, который использован в работе, но и о том ресурсе, подразумевая который было сказано: «Люди — вторая нефть».
«Фактом является то, что сегодня опорой экономической жизни страны стали трудовые мигранты. Именно они снижают себестоимость благ за счет менее высоких финансовых запросов. Восточная экспансия в больших городах стала очевидностью. Они пришли к нам не от хорошей жизни; живут и делят с нами воздух, которым мы дышим, и землю, по которой ходим. Отношения между нами весьма сложные, и баланс в этих отношениях дорогого стоит. Мы уже больше не можем обходиться без них, и они пока ещё не могут обойтись без нас», — говорят в музее.
О серии работ, вошедших в экспозицию «Большой битум, великая нефть»:
Интерес к изображению азиатских трудовых мигрантов возник по мере того, как встречаясь, общаясь и сотрудничая с этими людьми, я ближе их узнавал. Главным образом я испытывал удивление и интерес к тому, что происходит с человеком, когда он оказывается на границе цивилизаций. Как сохраняется личность, вырванная из родной почвы и искусственно привитая в чуждой ей культурной среде. Понимание того, насколько мы разные, возбуждало мой интерес и художническое любопытство, подстегивало желание заглянуть в мир, который неизбежно соседствует с привычным для меня жизненным пространством и активно в него вторгается.
Обычно в своей работе я придаю большое значение выбору художественного языка, инструментов и материала для избранной мной темы. Поэтому не случайно, что для рассказа о восточных пролетариях я часто использовал доступные мне строительные материалы, которыми пользуются на стройке и в ремонте, там, где мы обычно встречаем азиатского трудового мигранта.
Выставка «Большой битум, великая нефть» Антона Щаблыкина открыта с 28 июня по 28 августа 2023 года в музее современного искусства «Артмуза» на 13-й линии Васильевского острова, 70.
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