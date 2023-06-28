Написанные битумом картины Антона Щаблыкина покажут на выставке в музее «Артмуза»

Как рассказали «Собака.ru» в музее «Артмуза», главной целью при создании новой серии художника Антона Щаблыкина было понять и уловить ход этнической ассимиляции и трансформации индивида — вынужденной, необходимой и неизбежной. Название «Большой битум, великая нефть» напоминает не только о материале, который использован в работе, но и о том ресурсе, подразумевая который было сказано: «Люди — вторая нефть».

«Фактом является то, что сегодня опорой экономической жизни страны стали трудовые мигранты. Именно они снижают себестоимость благ за счет менее высоких финансовых запросов. Восточная экспансия в больших городах стала очевидностью. Они пришли к нам не от хорошей жизни; живут и делят с нами воздух, которым мы дышим, и землю, по которой ходим. Отношения между нами весьма сложные, и баланс в этих отношениях дорогого стоит. Мы уже больше не можем обходиться без них, и они пока ещё не могут обойтись без нас», — говорят в музее.