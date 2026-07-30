Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair объявила участников. В списке — психиатрическая больница Николая Чудотворца и еще 80 имен

Художники и арт-объединения представят свои стенды с 27 по 30 августа.
Ярмарка Third Place Art Fair — 2025
С 27 по 30 августа в культурном пространстве «Третье место» состоится шестая ярмарка современного искусства Third Place Art Fair. Оргкомитет объявил список участников: в этом году свои стенды готовят 81 независимый художник и творческое объединение.
Среди прочих к ярмарке присоединятся петербургская арт-группа Parazit и арт-центр «Пушкинская-10». Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца («Пряжка») выставит произведения, которые создали подопечные во время арт-терапии. Инклюзивное дизайн-бюро «Простые вещи» покажет работы художницы Виктории Шмаковой.
В этом году на опен-колл TPAF подали 1000 заявок из 12 городов России. Организаторы принимали живопись, графику, керамику, скульптуру, фотографию и произведения в других медиумах на тему «Поле колеблющихся смыслов».
Выбирал победителей экспертный совет: коллекционер Денис Химиляйне, куратор Юлия Юсма, художник Александр Дашевский, директор DiDi Gallery Реваз Жвания, основатель «Третьего места» и директор TPAF Ольга Звагольская. Также в отборе принял участие попечительский совет Фонда поддержки современного искусства «Третье место»: искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Любавин и Евгения Воронова.
Third Place Art Fair возникла в 2020 году как инициатива по поддержке молодых и независимых художников. Ее миссия — сокращать дистанцию между искусством и зрителем, популяризировать современные художественные практики и делать их более открытыми для широкой аудитории. Ярмарка объединяет произведения в разных медиумах и ценовых диапазонах.
УЧАСТНИКИ TPAF'2026
Художники:
- Александр Татаренко
- жека
- Сергей Жгилев
- Александра Бурмистрова, Сергей Козликин
- Соня Либерфарб
- Платон Петров
- Артем Icona
- Наташа Хилл
- Анастасия Григораш
- Полина Лис
- Станислав Дасюкевич
- Инна Гришечкина
- Лилия Ковалевская
- Лена Маисс
- Семаев Виктор «Семай»
- Саша Мееровская
- Света Носова
- Женя Эйснер
- Никита Раевский
- Саша Цебер
- Саша Бреус
- Анна Ставиноженко
- Сергий Агров
- Анастасия Куликова
- Марина Кошлина
- Надя фон Штерн
- Анна Воронова
- Валентин Федоров
- Никита Баранов
- Диана Буйлова
- Александра Маркова
- Герман Журавский
- Анна Мнацаканян
- Анастасия Суворова
- Дарья Мазур
- Елизавета Прохоренко
- Дарья Волкова
- Екатерина Богданкова
- Наташа Лютик
- Варвара Нагорнова
- Асанет Асати
- Александра Исахарова
- Юлия Момотова
- Полина Долгая
- Катерина Алимова
- Алина Андрейчишена
- Елизавета Емельянова
- Чета Гессе
- VISELITSA
- Ангелина Орлова + Павел Аделев
- Антон Сидько
- Алена Ронь
- Тася Любимова
- Александра Бешко
- Катя Деревоток и Антон Лебедев
- Лиза Буланцева
- Пана
- Даня Рязанов
- Поли Марко
- Маша Александрова
- Маргарита Варакина
- Евгений Румянцев
- Полина Волкоморова
- Евгения Матвеева
- Нина Минченок/ Василий Иванов
- Breus Sasha
- Елена Алексеева (Alpha_Vita)
- МЕ \ / ЖА (Меньшакова Виктория \ / Жамоздик Алена)
- Евгения Воронова
Объединения:
- Тоска
- КРУЖОК
- Проект 13/14
- Объединение «институт хрупкости»: Ая Филинская, Юля Рокина, Мария Кондрашева и Анастасия Васильева
- Community print
- Арт группа «Паразит» / «Parazit»
- «Рабочий стол» / Арт-центр «Пушкинская-10»
- Дизайн-бюро «Простые вещи». Представляют художницу бюро Викторию Шмакову.
- Библиотечно-культурный центр «НОТА»
- Терки. Вафли. Маки.
- Error 504 / Иррор 504
- Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца
Помимо экспозиции участников, гостей ярмарки ждет публичная программа от просветительского проекта Doctrina Et Nobiles и Школы дизайна НИУ ВШЭ. Расписание лекций, дискуссий, встреч с художниками и спецсобытий объявят дополнительно.
Third Place Art Fair пройдет с 27 по 30 августа на Литейном, 62. Билеты поступят в продажу 10 августа на сайте «Третьего места».
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