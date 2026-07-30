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Искусство

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Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair объявила участников. В списке — психиатрическая больница Николая Чудотворца и еще 80 имен

Художники и арт-объединения представят свои стенды с 27 по 30 августа.

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025

С 27 по 30 августа в культурном пространстве «Третье место» состоится шестая ярмарка современного искусства Third Place Art Fair. Оргкомитет объявил список участников: в этом году свои стенды готовят 81 независимый художник и творческое объединение.

Среди прочих к ярмарке присоединятся петербургская арт-группа Parazit и арт-центр «Пушкинская-10». Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца («Пряжка») выставит произведения, которые создали подопечные во время арт-терапии. Инклюзивное дизайн-бюро «Простые вещи» покажет работы художницы Виктории Шмаковой.

В этом году на опен-колл TPAF подали 1000 заявок из 12 городов России. Организаторы принимали живопись, графику, керамику, скульптуру, фотографию и произведения в других медиумах на тему «Поле колеблющихся смыслов».

Выбирал победителей экспертный совет: коллекционер Денис Химиляйне, куратор Юлия Юсма, художник Александр Дашевский, директор DiDi Gallery Реваз Жвания, основатель «Третьего места» и директор TPAF Ольга Звагольская. Также в отборе принял участие попечительский совет Фонда поддержки современного искусства «Третье место»: искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Любавин и Евгения Воронова.

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025

Ярмарка Third Place Art Fair
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Ярмарка Third Place Art Fair

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Третьего места»

Ярмарка Third Place Art Fair — 2025

Third Place Art Fair возникла в 2020 году как инициатива по поддержке молодых и независимых художников. Ее миссия — сокращать дистанцию между искусством и зрителем, популяризировать современные художественные практики и делать их более открытыми для широкой аудитории. Ярмарка объединяет произведения в разных медиумах и ценовых диапазонах.

УЧАСТНИКИ TPAF'2026

Художники:

  • Александр Татаренко
  • жека
  • Сергей Жгилев
  • Александра Бурмистрова, Сергей Козликин
  • Соня Либерфарб
  • Платон Петров
  • Артем Icona
  • Наташа Хилл
  • Анастасия Григораш
  • Полина Лис
  • Станислав Дасюкевич
  • Инна Гришечкина
  • Лилия Ковалевская
  • Лена Маисс
  • Семаев Виктор «Семай»
  • Саша Мееровская
  • Света Носова
  • Женя Эйснер
  • Никита Раевский
  • Саша Цебер
  • Саша Бреус
  • Анна Ставиноженко
  • Сергий Агров
  • Анастасия Куликова
  • Марина Кошлина
  • Надя фон Штерн
  • Анна Воронова
  • Валентин Федоров
  • Никита Баранов
  • Диана Буйлова
  • Александра Маркова
  • Герман Журавский
  • Анна Мнацаканян
  • Анастасия Суворова
  • Дарья Мазур
  • Елизавета Прохоренко
  • Дарья Волкова
  • Екатерина Богданкова
  • Наташа Лютик
  • Варвара Нагорнова
  • Асанет Асати
  • Александра Исахарова
  • Юлия Момотова
  • Полина Долгая
  • Катерина Алимова
  • Алина Андрейчишена
  • Елизавета Емельянова
  • Чета Гессе
  • VISELITSA
  • Ангелина Орлова + Павел Аделев
  • Антон Сидько
  • Алена Ронь
  • Тася Любимова
  • Александра Бешко
  • Катя Деревоток и Антон Лебедев
  • Лиза Буланцева
  • Пана
  • Даня Рязанов
  • Поли Марко
  • Маша Александрова
  • Маргарита Варакина
  • Евгений Румянцев
  • Полина Волкоморова
  • Евгения Матвеева
  • Нина Минченок/ Василий Иванов
  • Breus Sasha
  • Елена Алексеева (Alpha_Vita)
  • МЕ \ / ЖА (Меньшакова Виктория \ / Жамоздик Алена)
  • Евгения Воронова

Объединения:

  • Тоска
  • КРУЖОК
  • Проект 13/14
  • Объединение «институт хрупкости»: Ая Филинская, Юля Рокина, Мария Кондрашева и Анастасия Васильева
  • Community print
  • Арт группа «Паразит» / «Parazit»
  • «Рабочий стол» / Арт-центр «Пушкинская-10»
  • Дизайн-бюро «Простые вещи». Представляют художницу бюро Викторию Шмакову.
  • Библиотечно-культурный центр «НОТА»
  • Терки. Вафли. Маки.
  • Error 504 / Иррор 504
  • Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца

Помимо экспозиции участников, гостей ярмарки ждет публичная программа от просветительского проекта Doctrina Et Nobiles и Школы дизайна НИУ ВШЭ. Расписание лекций, дискуссий, встреч с художниками и спецсобытий объявят дополнительно.

Third Place Art Fair пройдет с 27 по 30 августа на Литейном, 62. Билеты поступят в продажу 10 августа на сайте «Третьего места».

16+

Читайте также: «Задача "Третьего места" — открывать новые имена, знакомить с молодым искусством и дать возможность людям приобретать его по демократичным ценам» — Ольга Звагольская

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