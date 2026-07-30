Ярмарка современного искусства Third Place Art Fair объявила участников. В списке — психиатрическая больница Николая Чудотворца и еще 80 имен

С 27 по 30 августа в культурном пространстве «Третье место» состоится шестая ярмарка современного искусства Third Place Art Fair. Оргкомитет объявил список участников: в этом году свои стенды готовят 81 независимый художник и творческое объединение.

Среди прочих к ярмарке присоединятся петербургская арт-группа Parazit и арт-центр «Пушкинская-10». Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца («Пряжка») выставит произведения, которые создали подопечные во время арт-терапии. Инклюзивное дизайн-бюро «Простые вещи» покажет работы художницы Виктории Шмаковой.

В этом году на опен-колл TPAF подали 1000 заявок из 12 городов России. Организаторы принимали живопись, графику, керамику, скульптуру, фотографию и произведения в других медиумах на тему «Поле колеблющихся смыслов».

Выбирал победителей экспертный совет: коллекционер Денис Химиляйне, куратор Юлия Юсма, художник Александр Дашевский, директор DiDi Gallery Реваз Жвания, основатель «Третьего места» и директор TPAF Ольга Звагольская. Также в отборе принял участие попечительский совет Фонда поддержки современного искусства «Третье место»: искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Любавин и Евгения Воронова.