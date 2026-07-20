В Русском музее запустили экспресс-экскурсии по выставке Шишкина. Они проходят по вторникам — в выходной музея

Экспресс-экскурсия «Лесное царство» будут проводиться по вторникам, в традиционно выходной для музея день. В них рассказывается о ключевых полотнах Ивана Шишкина и главных этапах его творческого пути.

Всего за 40 минут можно будет узнать, как художник стал главным певцом русского леса и как в его работах рождается величественный образ природы.

Стоимость экспресс-экскурсии — 900 рублей, тогда как стандартная обходится в 1300 рублей. После завершения короткой программы можно остаться на выставке и продолжить осмотр — сеанс длится 1,5 часа. Билеты доступны на официальном сайте музея и в кассах корпуса Бенуа, рассказали в пресс-службе Русского музея.