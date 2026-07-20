В Русском музее запустили экспресс-экскурсии по выставке Шишкина. Они проходят по вторникам — в выходной музея

Новый формат знакомства с выставкой «Иван Шишкин. Русский лес» стартует с 22 июля в корпусе Бенуа.
Экспресс-экскурсия «Лесное царство» будут проводиться по вторникам, в традиционно выходной для музея день. В них рассказывается о ключевых полотнах Ивана Шишкина и главных этапах его творческого пути.
Всего за 40 минут можно будет узнать, как художник стал главным певцом русского леса и как в его работах рождается величественный образ природы.
Стоимость экспресс-экскурсии — 900 рублей, тогда как стандартная обходится в 1300 рублей. После завершения короткой программы можно остаться на выставке и продолжить осмотр — сеанс длится 1,5 часа. Билеты доступны на официальном сайте музея и в кассах корпуса Бенуа, рассказали в пресс-службе Русского музея.
Напомним, выставка открылась 25 апреля. В экспозицию вошло около 140 полотен из собрания Русского музея, а также из коллекций Третьяковской галереи, ГМИИ Республики Татарстан и Национального художественного музея Республики Беларусь. К ретроспективе отреставрировали две оригинальные рамы для картин «Дубы» (1887) и «Корабельная роща» (1898), а также этюд «Сосна на скале» (1855) — самое раннее живописное произведение Шишкина в собрании Русского музея.
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