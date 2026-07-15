В музее Набокова появились литографированные портреты писателя — тираж меньше 20 экземпляров

В музее-усадьбе «Рождествено» теперь можно приобрести литографированные портреты Владимира Набокова. Каждая работа отпечатана малым тиражом (менее 20 экземпляров!) в мастерской А. Баранова и обладает коллекционной ценностью.

Приобрести литографию можно только в музее. Для покупки требуется открытка-сертификат: ее нужно обменять на портрет у сотрудника музея, рассказали в телеграм-канале «Музей В. В. Набокова СПбГУ».

Напомним, что в июне собрание музея-усадьбы «Рождествено» пополнил акварельный портрет девятилетнего Владимира Набокова, написанный его домашним учителем рисования Генри Каммингом в 1908 году. Долгие годы он хранился в частной коллекции, но был выкуплен меценатом.