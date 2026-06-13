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Искусство

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Эксклюзив! В «Рождествено» вернется портрет Владимира Набокова. Его не показывали публике более 100 лет

Акварельный портрет девятилетнего Владимира Набокова, написанный его домашним учителем рисования Генри Каммингом в 1908 году, пополнит собрание музея-усадьбы «Рождествено». Долгие годы он хранился в частной коллекции, но был выкуплен меценатом. В субботу, 13 июня его передадут хранителям фонда. Одновременно с этим на берегу реки Оредеж пройдет День поэзии «Наша Выра». В программе — читки, песни на стихи и выставка о жизни писателя. 

Портрет Владимира Набокова, художник Генрих Камминг, 1908 год
Рисунок предоставлен музеем-усадьбой «Рождествено»

Портрет Владимира Набокова, художник Генрих Камминг, 1908 год 

Генри Камминг изобразил Владимира Набокова лежащим на высоких подушках. Мальчик смотрит на художника прямо и доверительно; его губы тронуты легкой улыбкой. Это самый ранний и самый трогательный портрет писателя, отметили в музее-усадьбе «Рождествено».

Ирина Авикайнен

Директор музея-усадьбы «Рождествено».

«Мальчик, по всей видимости, болел, Генри Камминг писал портрет и так развлекал своего подопечного. На обороте дарственная надпись от автора Татьяне Николаевне Глебовой. Татьяна сама тогда еще была девочкой, дочь соратника отца Набокова. Она вырастет и сама станет большой художницей, ученицей Петра Филонова. Как видите, много личных историй рассказывает этот домашний портрет».

Сам писатель в автобиографии не раз возвращался к воспоминаниям о своем учителе рисования. В пятой части «Память, говори» он признавался, что в детстве Куммингс казался ему «симпатичным старцем».

«Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, который учил меня в 1907-м или 1908-м рисовать, был когда-то учителем рисования и моей матери тоже… Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта», — писал Набоков.

На фото Елена Набокова и Владимир Набоков, Вырская мыза, 1907 год.
Фото предоставлено музеем-усадьбой «Рождествено»

На фото Елена Набокова и Владимир Набоков, Вырская мыза, 1907 год.

Акварель с изображением писателя выкупил и передал в дар музею предприниматель и меценат Денис Сорокин.

Увидеть портрет вживую можно будет на Дне поэзии Владимира Набокова «Наша Выра», который пройдет в субботу, 13 июня, на месте утраченной усадьбы Вырская мыза (которую Набоков называл «родовым гнездом»).

Также запланированы театральные читки ранних произведений, авторские песни на стихи Набокова и планшетная выставка об укладе жизни в имении.

Экспозиция основана на текстах писателя и исторических документах. Увидеть ее в пейзажах Вырской мызы можно всего один день, после чего выставка отправится в путешествие по музеям, библиотекам и культурным пространствам Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти
Фото: пресс-служба комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти
Фото: пресс-служба комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти

День поэзии «Наша Выра» призван привлечь внимание к состоянию территории Вырской мызы и сформировать новые подходы к ее развитию.

До наших дней здесь сохранились фрагменты парка, горка «Парнас», руины хозяйственных построек, оранжерея с деревянным фасадом в стиле модерн, а также погреб и ледник.

Вход на все события бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Владимир Набоков — писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог и восьмикратный номинант на Нобелевскую премию — родился в 1899 году в Санкт-Петербурге в обеспеченной семье. В 1919 году, в первую волну эмиграции, он вместе с семьей покинул Россию и долгие годы жил в Европе. Литературного признания Набоков добился уже в эмиграции: вплоть до отъезда в США в 1940 году он писал на русском языке и публиковался под псевдонимом В. Сирин. Самое скандальное его произведение — роман «Лолита», вышедший в 1955 году.

Одним из людей, окружавших писателя в детстве, был Генрих Джеймс Камминг — русский художник британского (по другим сведениям, датского) происхождения. Он изучал скульптуру и живопись в Императорской Академии художеств в Петербурге, преподавал рисование в столичных гимназиях и других учебных заведениях, а также давал частные уроки. Его ученицей была Елена Рукавишникова — мать Набокова, а в 1900-х годах — и сам Владимир. В летние месяцы художник жил в Вырской мызе — родовом имении Набоковых.

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