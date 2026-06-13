Эксклюзив! В «Рождествено» вернется портрет Владимира Набокова. Его не показывали публике более 100 лет

Акварель с изображением писателя выкупил и передал в дар музею предприниматель и меценат Денис Сорокин.

Увидеть портрет вживую можно будет на Дне поэзии Владимира Набокова «Наша Выра», который пройдет в субботу, 13 июня, на месте утраченной усадьбы Вырская мыза (которую Набоков называл «родовым гнездом»).

Также запланированы театральные читки ранних произведений, авторские песни на стихи Набокова и планшетная выставка об укладе жизни в имении.

Экспозиция основана на текстах писателя и исторических документах. Увидеть ее в пейзажах Вырской мызы можно всего один день, после чего выставка отправится в путешествие по музеям, библиотекам и культурным пространствам Ленобласти.