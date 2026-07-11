В «Севкабель Порту» запустили кинетическую инсталляцию из 192 зеркальных модулей

На территории «Севкабель Порта» появилась новая мультимедийная инсталляция — Transition. Это кинетическая конструкция, состоящая из 192 зеркальных модулей, которые движутся в такт видео на экране. В результате — композиция света и отражений, которая постоянно меняется.

Transition напоминает: современный медиаарт — это «скорее процесс, чем законченный объект», который развивается вместе с технологиями и меняет способы восприятия мира.

Увидеть инсталляцию можно каждый день до конца октября, рассказали в телеграм-канале культурного квартала.