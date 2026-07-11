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Искусство

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В «Севкабель Порту» запустили кинетическую инсталляцию из 192 зеркальных модулей

Арт-объект — совместная работа команды dreamlaser (авторов выставки «Траектории Интервалов» на втором этаже Цеха!) и Т-Банка.

Фото: телеграм-канал «Севкабель Порт / Sevkabel Port»
Фото: телеграм-канал «Севкабель Порт / Sevkabel Port»

На территории «Севкабель Порта» появилась новая мультимедийная инсталляция — Transition. Это кинетическая конструкция, состоящая из 192 зеркальных модулей, которые движутся в такт видео на экране. В результате — композиция света и отражений, которая постоянно меняется.

Transition напоминает: современный медиаарт — это «скорее процесс, чем законченный объект», который развивается вместе с технологиями и меняет способы восприятия мира.

Увидеть инсталляцию можно каждый день до конца октября, рассказали в телеграм-канале культурного квартала.

В «Севкабель Порту» открывается выставка медиаискусства «Траектории интервалов»

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