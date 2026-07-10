в DiDi Gallery покажут работы Саши Браулова — художник создает «документальные» вышивки (и оставляет их на улицах!)

Персональный проект «Я зашел на улицу сказать вам...» в экспозиции с 17 июля.
Саша Браулов. Из серии «Пока живой». 2026
17 июля в DiDi Gallery открывается персональная выставка Саши Браулова. В экспозицию войдут «документальные» вышивки, ситуативные комментарии к городским объявлениям и трафаретные работы автора, которые обычно можно встретить в городской среде.
Выпускник Высшей школы менеджмента СПбГУ, предметный дизайнер и вышивальщик из Петербурга, в середине 2010-х Браулов заинтересовался архитектурой авангарда и решил создавать вышивки с исчезающими зданиями. Со временем круг тем вырос, и с 2022 года художник размещает свои работы на улице. Его высказывания появляются среди объявлений и афиш, на водосточных трубах и строительных заборах. Интегрируя вышивки в открытое пространство, Саша вступает в диалог с прохожими и самим городом.
Как и большинство городских интервенций, работы Браулова существуют недолго. На выставке появятся фрагменты его уличных серий последних лет, а также новые произведения, вдохновленные Петербургом.
Куратором выставки стала искусствовед и теоретик стрит-арта Алина Зоря. Звуковое сопровождение подготовил Слава Бривин.
«Я зашел на улицу сказать вам...» с 17 июля по 13 сентября на Большом проспекте В.О., 62. Вход свободный.
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