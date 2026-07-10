в DiDi Gallery покажут работы Саши Браулова — художник создает «документальные» вышивки (и оставляет их на улицах!)

17 июля в DiDi Gallery открывается персональная выставка Саши Браулова. В экспозицию войдут «документальные» вышивки, ситуативные комментарии к городским объявлениям и трафаретные работы автора, которые обычно можно встретить в городской среде.

Выпускник Высшей школы менеджмента СПбГУ, предметный дизайнер и вышивальщик из Петербурга, в середине 2010-х Браулов заинтересовался архитектурой авангарда и решил создавать вышивки с исчезающими зданиями. Со временем круг тем вырос, и с 2022 года художник размещает свои работы на улице. Его высказывания появляются среди объявлений и афиш, на водосточных трубах и строительных заборах. Интегрируя вышивки в открытое пространство, Саша вступает в диалог с прохожими и самим городом.

Как и большинство городских интервенций, работы Браулова существуют недолго. На выставке появятся фрагменты его уличных серий последних лет, а также новые произведения, вдохновленные Петербургом.