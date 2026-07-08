Цена билета в Эрмитаж будет зависеть от времени посещения

Стоимость утренних сеансов поднимут почти вдвое, чтобы снизить нагрузку на музей.
Эрмитаж тестирует новую билетную систему. Стоимость входа в Главный музейный комплекс будет зависеть от времени сеанса: по 1200 рублей днем и от 500 до 700 рублей вечером. Новый прайс-лист начнет действовать уже 14 июля.
До 80% посетителей приходят в Главный музейный комплекс с 11 до 16 часов, отмечает пресс-служба Эрмитажа. Сейчас цена билета в Главный музейный комплекс для взрослых граждан РФ составляет 700 рублей. Стоимость входа до 16:00 поднимут почти вдвое, чтобы уменьшить нагрузку на залы.
Во вторник, пятницу и субботу посещение обойдется:
- в 1200 рублей — за сеансы с 11:00
- в 700 рублей — за сеансы с 16:00
- в 500 рублей — за сеансы с 18:00
В среду, четверг и воскресенье:
- 1200 рублей — за сеансы с 11:00
- 700 рублей — за сеансы с 16:00
Для удобства увеличат временное окно входа по билету: попасть в музей можно будет за 15 минут до начала сеанса и еще в течение часа после. Стоимость входа в Главный штаб останется единой — 700 рублей по основному тарифу.
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