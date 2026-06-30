Картина Тициана «Святой Себастьян» возвращается в залы Эрмитажа после реставрации

2 июля в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа открывается выставка «Тициан. Последний шедевр: ″Святой Себастьян″». Картина итальянского живописца вернется в музей после реставрации и исследований. Показ приурочили к 450-летию со дня смерти художника.

Тициан написал «Святого Себастьяна» в 1576 году, в разгар эпидемии чумы в Венеции. Замысел показать героя в полный рост возник сразу, и автор избрал для Себастьяна античный образец: торс и постановка фигуры напоминают статую Аполлона Бельведерского, а голова и ее посадка восходят к скульптуре одного из сыновей Лаокоона. Лицо и глаза святого выражают глубокое страдание, и со всех сторон в него летят стрелы безликих сил зла.

Полотно поступило в Эрмитаж в 1850 году в составе венецианского собрания Барбариго, которое охватило поздние произведения мастера. Тициан писал их в революционной технике «pittura a macchia» — «живописи пятнами», поражавшей современников.

Три года реставраторы последовательно удаляли грязь с поверхности, раскрывали авторскую живопись от поздних лаковых слоев и записей, а также укрепляли и консервировали полотно. В красках обнаружили фиолетовый пигмент из флюорита, который изредка встречается лишь в работах северных мастеров, но никогда прежде — у Тициана.

Картина вернула свои световые рефлексы, сложную моделировку объема и контрастное освещение. В нижней части проступили сломанные стрелы (их оказалось значительно больше, чем было видно прежде), а также воинская кираса, ствол дерева и четкий рисунок сандалий. Также оказалось, что у святого Себастьяна голубые глаза и ниспадающие локонами длинные волосы (раньше их считали коротко остриженными).

Куратором выставки одного шедевра стала Ирина Артемьева — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа и хранитель коллекции венецианской живописи. Реставрацию провел художник Сергей Киселев.

«Тициан. Последний шедевр: ″Святой Себастьян″» пробудет со 2 июля до 27 августа на Дворцовой, 2. Вход по билетам в Главный музейный комплекс.

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