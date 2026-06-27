Умер художник Константин Худяков — один из родоначальников цифрового искусства в России

В субботу утром, 27 июня, скончался российский художник, президент Творческого союза художников России и вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков. Об этом сообщили ТАСС в окружении мастера.

Константин Худяков — заслуженный художник России, один из родоначальников цифрового искусства (digital art) в стране.

Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современного искусства в Австрии и других крупных коллекциях.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Константина Васильевича.