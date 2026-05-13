В Eggz Gallery покажут «Сериал: шибари» — выставку объединения «Непокоренные» о связности и контроле

Объединение «Непокоренные» сформировали на базе одноименной студии. В 2007-м Анастасия Шавлохова, Илья Гапонов и Иван Плющ создали открытую мастерскую на проспекте Непокоренных. В пространстве петербургские художники работают с разными техниками: скульптурой, живописью, граффити, инсталляциями. Миссия проекта — открывать новые имена.

Предстоящая выставка «Непокоренных» в Eggz Gallery подсвечивает две дихотомии: уязвимость и контроль, подчинение и выбор. Визуальные и пространственные образы воссоздают чувство фонового напряжения. «Сериал: шибари» анализирует, как человека «связывают» привычки потребления, алгоритмы и клиффхэнгеры — и как под внешним давлением индивид соглашается быть связанным сам.

Выставка пробудет с 22 мая по 22 июня на Галерной, 19. Билеты в галерею продают на месте.

18+