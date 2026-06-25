Последний шанс увидеть: групповая выставка «Ритмы внутреннего моря» в кластере «Завод Разин» открыта до 28 июня

Индустриальное пространство бывшего пивоваренного завода напоминает затонувший корабль и среди масштабных форм погружает зрителя в ощущение растерянного «я». Экспозицию открывает живописная работа дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского из цикла Underwater («Под водой»). Цикл создали специально для павильона России на 50-й Венецианской биеннале 2003 года. Подводный мир стал для художников новой метафорой утопии взамен создаваемого многие годы образа земного рая.

Объект Ивана Горшкова «Дельфин» и живописные работы Анны Афониной балансируют на грани фигуративного беспредметного: в них можно разглядеть реальных морских обитателей и фантастических тварей. Через цвет, звук, свет состояниями зрителя управляют инсталляции Юлии Вирко, Дани Пирогова и Платона Инфанте, видеоработы с авторской аудиодорожкой Николая Онищенко и Евгения Гаврилова, живописные работы Егора Федоричева и Влада Кулькова, лайтбоксы арт-группы Recycle и «волчок» Михаила Першко.

Большинство произведений создали в разные годы и для разных проектов, но их объединяет «морской» нарратив. Людмила Баронина изображает «Атлантиду» — советские остановки, ушедшие под воду в вечном ожидании. Фильм Ульяны Подкорытовой рассказывает о силе воды, а книга с эскизами-раскадровками выступает подсказкой к этому загадочному видео. Сканограммы Кати Исаевой «О чем молчат рыбы?» поддерживают лейтмотив тихих глубин. «Залечь на дно» и замереть предлагает масштабная инсталляция Вильгения Мельникова в авторской технике «надувания металла» — гидроформинга.

«Ритмы внутреннего моря» пробудут до 28 июня на Степана Разина, 8а (Курляндская, 48). Билеты в продаже только онлайн.

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