Последний шанс увидеть: групповая выставка «Ритмы внутреннего моря» в кластере «Завод Разин» открыта до 28 июня

Более 20 классиков отечественной арт-сцены и молодых авторов показывают свои работы о воде, подводной утопии и фантастических тварях.
Катя Исаева. О чем молчат рыбы? (фрагмент 1). 2025
5 июня в Варочном цехе бывшего пивоваренного завода имени Степана Разина стартовала выставка актуального искусства «Ритмы внутреннего моря». В экспозицию вошли работы более 20 молодых и признанных авторов, связанные с водой, морем и подводным миром.
«Ритмы внутреннего моря» — совместный проект MYTH Gallery и галереи «Грабарь». Куратором стала Кристина Романова. Свои произведения представляют художники Анна Афонина, Людмила Баронина, Анна Быстрова, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский, Юлия Вирко, Евгений Гаврилов, Иван Горшков, Катя Исаева, Петр Кирюша, Платон Инфанте, Влад Кульков, Вильгений Мельников, Саша Нестеркина, Николай Онищенко, Михаил Першко, Даня Пирогов, Ульяна Подкорытова, Милена Стрелкова, Егор Федоричев и арт‑группа Recycle.
Индустриальное пространство бывшего пивоваренного завода напоминает затонувший корабль и среди масштабных форм погружает зрителя в ощущение растерянного «я». Экспозицию открывает живописная работа дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского из цикла Underwater («Под водой»). Цикл создали специально для павильона России на 50-й Венецианской биеннале 2003 года. Подводный мир стал для художников новой метафорой утопии взамен создаваемого многие годы образа земного рая.
Объект Ивана Горшкова «Дельфин» и живописные работы Анны Афониной балансируют на грани фигуративного беспредметного: в них можно разглядеть реальных морских обитателей и фантастических тварей. Через цвет, звук, свет состояниями зрителя управляют инсталляции Юлии Вирко, Дани Пирогова и Платона Инфанте, видеоработы с авторской аудиодорожкой Николая Онищенко и Евгения Гаврилова, живописные работы Егора Федоричева и Влада Кулькова, лайтбоксы арт-группы Recycle и «волчок» Михаила Першко.
Большинство произведений создали в разные годы и для разных проектов, но их объединяет «морской» нарратив. Людмила Баронина изображает «Атлантиду» — советские остановки, ушедшие под воду в вечном ожидании. Фильм Ульяны Подкорытовой рассказывает о силе воды, а книга с эскизами-раскадровками выступает подсказкой к этому загадочному видео. Сканограммы Кати Исаевой «О чем молчат рыбы?» поддерживают лейтмотив тихих глубин. «Залечь на дно» и замереть предлагает масштабная инсталляция Вильгения Мельникова в авторской технике «надувания металла» — гидроформинга.
«Ритмы внутреннего моря» пробудут до 28 июня на Степана Разина, 8а (Курляндская, 48). Билеты в продаже только онлайн.
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