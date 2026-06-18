Андрей Хлобыстин покажет новый проект «Будущее неясно» в Москве

25 июня в московской галерее «21-й век» представят новый проект художника, исследователя ленинградского и петербургского неофициального искусства Андрея Хлобыстина «Будущее неясно». Экспозиция объединит работы рубежа 1980-х–1990-х годов и совсем новые произведения.

Всего покажут более 15 работ в смешанной технике на стыке ассамбляжей, коллажей и плакатов. Экспонаты из коллекции Хлобыстина, частных собраний Москвы и Петербурга дополнят аннотациями автора.

Андрей Хлобыстин родился в 1961 году в Ленинграде. Художник, искусствовед, автор работ по истории современной культуры, куратор и исследователь, он дружил и работал с кругом «Новых художников», Тимуром Новиковым, Виктором Цоем, Сергеем Курехиным, Георгием Гурьяновым, Владиславом Мамышевым-Монро, «Пушкинской, 10».

Для Андрея художественная практика, архив, теория искусства, культурная память и личная мифология существуют как единый способ мышления. Название выставки «Будущее неясно» одновременно подходит времени перестройки и сегодняшнему дню, тем самым связывая этапы творчества художника.