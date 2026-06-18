Андрей Хлобыстин покажет новый проект «Будущее неясно» в Москве

Выставка художника из круга Тимура Новикова открывается 25 июня.
Андрей Хлобыстин. 13 Тимуров. 2026
25 июня в московской галерее «21-й век» представят новый проект художника, исследователя ленинградского и петербургского неофициального искусства Андрея Хлобыстина «Будущее неясно». Экспозиция объединит работы рубежа 1980-х–1990-х годов и совсем новые произведения.
Всего покажут более 15 работ в смешанной технике на стыке ассамбляжей, коллажей и плакатов. Экспонаты из коллекции Хлобыстина, частных собраний Москвы и Петербурга дополнят аннотациями автора.
Андрей Хлобыстин родился в 1961 году в Ленинграде. Художник, искусствовед, автор работ по истории современной культуры, куратор и исследователь, он дружил и работал с кругом «Новых художников», Тимуром Новиковым, Виктором Цоем, Сергеем Курехиным, Георгием Гурьяновым, Владиславом Мамышевым-Монро, «Пушкинской, 10».
Для Андрея художественная практика, архив, теория искусства, культурная память и личная мифология существуют как единый способ мышления. Название выставки «Будущее неясно» одновременно подходит времени перестройки и сегодняшнему дню, тем самым связывая этапы творчества художника.
Среди его ранних работ — «Помогите птичке выбраться» (1988) «Будущее» (1988), «За культурный отдых» (1987), «Кукловоды тарабарского королевства» (1989), «Немцы как учителя» (1989), «Логические ошибки» (1990) и «Три грации» (1990). Хлобыстин выбирает ткань как подвижную, антиакадемическую, почти телесную поверхность, которая принимает акрил, тушь, фломастер, кружево, коллаж, найденные изображения, бытовые ткани, игрушки и надписи, превращаясь то в знамя, то в занавес, то в домашний коврик памяти, то в карту культурной катастрофы. Композиции напоминают переносные театры из силуэтов, профилей, бюстов, эмблем и знаков.
Новые произведения: «13 Тимуров», «Нарцисс и Эхо», «Цой жив», «Чайхона», «3 способа покупать искусство», «Немедленное прекращение войны в искусстве», «Закат Европы» и «Веселая наука» — продолжают и развивают ключевые элементы хлобыстинского языка. Ткань остается носителем памяти, коллаж — методом мышления, лозунг — художественным персонажем, игрушка — гротескным свидетелем истории.
«Мы живем в удивительное время, когда искусство стало зоной загадок, страхов и надежд. Долгое время мы и поколения наших предков жили будущим. Теперь будущее неясно, предстает тревожными всполохами на горизонте. Государственная идеология перестала опираться на будущее и обратилась в историю. Все обратились к прошлому, понимая: не решив его проблемы, мы не может двигаться вперед», — заключает Андрей Хлобыстин.
«Будущее неясно» с 25 июня по 17 июля в Гороховском переулке, 7. Вход свободный.
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