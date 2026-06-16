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Искусство

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В Центре Курехина откроют «Корпорацию счастья» — выставку выпускников магистратуры ИТМО «Искусство и наука»

Название проекта отсылает к книге родоначальника российского рейв-движения Андрея Хааса.

Айно. Очаровательная угроза
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра искусства и науки ИТМО

Айно. Очаровательная угроза

27 июня в Центре современного искусства имени Сергея Курехина стартует выставка «Корпорация счастья». Проект объединит работы выпускников магистратуры «Искусство и наука» в ИТМО. Экспозиция отразит итоги двухлетнего обучения и подсветит лучшие проекты 25 молодых художников. Куратором выступит Ольга Вад, руководитель Центра искусства и науки ИТМО.

Название выставки отсылает к одноименной книге Андрея Хааса, клубного промоутера и родоначальника российского рейв-движения. Корпорация в его тексте возникает как сеть людей, музыки, мест и инициатив, которые превращали стихийные вечеринки в целую культуру.

«Метафора, вынесенная в название выставки, отражает, как коллективные процессы: обмен знаниями, креативное и технологическое производство, распределенные системы и цифровые платформы — формируют не только экономику, но и культуру, повседневность, язык и художественные практики. Здесь акцент не на официальной структуре, а на разнообразии внутренних связей, новых типах коммуникации, пересечении личного и коллективного», — объясняет Ольга Вад.

Анастасия Романова. Я тебя ждала
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра искусства и науки ИТМО

Анастасия Романова. Я тебя ждала

Дарья Каракулова. Куратор дальних связей
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра искусства и науки ИТМО

Дарья Каракулова. Куратор дальних связей

Василий Петухов. □□□□□□
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра искусства и науки ИТМО

Василий Петухов. □□□□□□

Дарья Абрамова. BCa
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Центра искусства и науки ИТМО

Дарья Абрамова. BCa

Работы художников становятся условными отделами воображаемой организации: каждый исследует один из вызовов будущего, в которых технологии все больше влияют на отношения, идентичность и опыт. В инсталляции Настасьи Романовой «Я тебя ждала» близость с искусственным интеллектом превращается в ситуацию манипуляции через заботу и внимание. Работа «Бэбиситтер» Анны Вихровой переносит этот вопрос в пространство раннего опыта и показывает, как перепотребление медиаконтента в детстве приводит к травме. В проекте Александра Шорохова «Сценарий личности» цифровой никнейм превращается в белковую структуру, символизирующую гибридность современного человека. 

Авторы осмысляют новые формы объединения людей и технологий и прогнозируют, какими будут совместные действия в будущем. Выставку-исследование дополнит публичная программа с лекциями, дискуссиями и перформансами.

«Корпорация счастья» пробудет с 27 июня по 28 июля на Среднем проспекте В.О., 93А. Вход по билетам Центра Курехина.

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