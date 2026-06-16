В Центре Курехина откроют «Корпорацию счастья» — выставку выпускников магистратуры ИТМО «Искусство и наука»

27 июня в Центре современного искусства имени Сергея Курехина стартует выставка «Корпорация счастья». Проект объединит работы выпускников магистратуры «Искусство и наука» в ИТМО. Экспозиция отразит итоги двухлетнего обучения и подсветит лучшие проекты 25 молодых художников. Куратором выступит Ольга Вад, руководитель Центра искусства и науки ИТМО.

Название выставки отсылает к одноименной книге Андрея Хааса, клубного промоутера и родоначальника российского рейв-движения. Корпорация в его тексте возникает как сеть людей, музыки, мест и инициатив, которые превращали стихийные вечеринки в целую культуру.

«Метафора, вынесенная в название выставки, отражает, как коллективные процессы: обмен знаниями, креативное и технологическое производство, распределенные системы и цифровые платформы — формируют не только экономику, но и культуру, повседневность, язык и художественные практики. Здесь акцент не на официальной структуре, а на разнообразии внутренних связей, новых типах коммуникации, пересечении личного и коллективного», — объясняет Ольга Вад.