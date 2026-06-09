Экспериментальную панель Леонардо да Винчи показывают в Музее христианской культуры

Выставочный проект «Леонардо да Винчи: Битва при Ангиари» посвятили утраченной фреске, созданной мастером в начале XVI века.
Леонардо да Винчи и последователь. Битва при Ангиари. Экспериментальная панель. Дерево, масло. 1505
4 июня в Музее христианской культуры открылась выставка о произведении Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Центральным экспонатом стала доска, на которой художник отрабатывал композицию и цветовые решения будущей фрески. Оригинальную настенную роспись мастер создал в начале XVI века в флорентийском Палаццо Веккьо — она не сохранилась до наших дней из-за экспериментальной техники.
Панель, на которой да Винчи отрабатывал композицию и рисунок, упоминается в свидетельствах его современников. По мнению доктора искусствоведения Луки Томио, элементы стиля, иконографии и техники позволяют определить экспонат из собрания Музея христианской культуры как ту самую доску, которую использовал художник.
Леонардо изобразил сражение между флорентийцами и миланскими войсками под командованием кондотьера Никколо Пиччинино, произошедшее 29 июня 1440 года в ходе Ломбардских войн. Небольшой отряд Итальянской лиги разгромил миланцев, несмотря на их численное преимущество.
По замыслу автора, фреска должна была стать самой масштабной его работой. По размерам (6,6 на 17,4 метра) она в три раза превышала «Тайную вечерю».
Экспозиция рассказывает об исследованиях, связанных с подлинной росписью. Проекту предшествовала многолетняя научная работа, которую вели вместе с Эрмитажем. Весной 2024 года в Пикетном зале Зимнего дворца проходила выставка, на которой музеи представили последние открытия в наследии художника.
«Леонардо да Винчи: Битва при Ангиари» пробудет до 4 октября в переулке Лодыгина, 5. Посетить музей можно по сеансам — билеты в продаже.
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