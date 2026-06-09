Экспериментальную панель Леонардо да Винчи показывают в Музее христианской культуры

Леонардо изобразил сражение между флорентийцами и миланскими войсками под командованием кондотьера Никколо Пиччинино, произошедшее 29 июня 1440 года в ходе Ломбардских войн. Небольшой отряд Итальянской лиги разгромил миланцев, несмотря на их численное преимущество.

По замыслу автора, фреска должна была стать самой масштабной его работой. По размерам (6,6 на 17,4 метра) она в три раза превышала «Тайную вечерю».

Экспозиция рассказывает об исследованиях, связанных с подлинной росписью. Проекту предшествовала многолетняя научная работа, которую вели вместе с Эрмитажем. Весной 2024 года в Пикетном зале Зимнего дворца проходила выставка, на которой музеи представили последние открытия в наследии художника.

«Леонардо да Винчи: Битва при Ангиари» пробудет до 4 октября в переулке Лодыгина, 5. Посетить музей можно по сеансам — билеты в продаже.

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