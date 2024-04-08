В Эрмитаже разгадывают загадки картин Леонардо да Винчи

Это временная выставка в Пикетном зале Зимнего дворца — совместный проект Эрмитажа и Музея христианской культуры в Петербурге, который знакомит с последними находками в изучении художественного наследия одного из величайших художников в мировой истории. Впервые широкой публике демонстируются две работы из собрания Музея христианской культуры, связанные с именем Леонардо, — картины «Битва при Ангиари» и «Мадонна в скалах». В состав экспозиции также вошло полотно «Ангел» из коллекции Эрмитажа.
Леонардо да Винчи и мастерская, "Мадонна в скалах". Холст (переведена с дерева), масло. 1508-1512-е годы. Собрание Музея христианской культуры
О наследии Леонардо да Винчи:
Эрмитаж в очередной раз позволяет себе предъявить музейному миру выставку‑дискуссию. Представленные на ней картины, по мнению серьезных специалистов, созданы с участием самого Леонардо да Винчи. Новейшие методы реставрации, технологических исследований и утонченной визуальной экспертизы вместе с недавно открытыми документами позволяют многим итальянским и российским искусствоведам видеть прикосновение руки Леонардо в работах, традиционно относимых к категории «леонардесков».
В мире идет сейчас некий прилив «возвращения» атрибуции Леонардо и более тщательного изучения всего культурного явления, носящего его имя. Яркий пример тому — атрибуция, выставочная судьба и рыночные цены Salvator Mundi. На очереди анализ еще нескольких произведений из собрания Эрмитажа.
О развитии художественного стиля Леонардо да Винчи рассказывают современные цифровые технологии. Как отмечают в Эрмитаже, очки виртуальной реальности и видеопроекция в Пикетном зале «дают возможность по-новому посмотреть на художественное наследие гениального Леонардо».
Выставка организована в сотрудничестве с итальянскими историками искусства, в том числе профессорами Карло Педретти и Лукой Томио, известными специалистами по творчеству Леонардо да Винчи. Авторы концепции выставки — главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Сергей Андросов и научный консультант Музея христианской культуры Елена Маклакова. Куратор выставки — старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Зоя Купцова.
Выставка «Новые загадки картин Леонардо да Винчи» открыта до 19 мая 2024 года в Пикетном зале Зимнего дворца. Сеансы в очках виртуальной реальности проводятся с четверга по воскресенье.
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