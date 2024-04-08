В Эрмитаже разгадывают загадки картин Леонардо да Винчи

Михаил Пиотровский

О наследии Леонардо да Винчи:

Эрмитаж в очередной раз позволяет себе предъявить музейному миру выставку‑дискуссию. Представленные на ней картины, по мнению серьезных специалистов, созданы с участием самого Леонардо да Винчи. Новейшие методы реставрации, технологических исследований и утонченной визуальной экспертизы вместе с недавно открытыми документами позволяют многим итальянским и российским искусствоведам видеть прикосновение руки Леонардо в работах, традиционно относимых к категории «леонардесков».

В мире идет сейчас некий прилив «возвращения» атрибуции Леонардо и более тщательного изучения всего культурного явления, носящего его имя. Яркий пример тому — атрибуция, выставочная судьба и рыночные цены Salvator Mundi. На очереди анализ еще нескольких произведений из собрания Эрмитажа.