Ежегодная ярмарка современного искусства Third Place Art Fair состоится в шестой раз в августе

С 27 по 30 августа в культурном пространстве «Третье место» состоится ежегодная ярмарка современного искусства Third Place Art Fair. Фокус шестой TPAF сместился к наблюдательности как способу взаимодействия с искусством и миром вокруг.

До 14 июня организаторы принимают заявки от художников и объединений, которые готовы представить свои работы на традиционной площадке — в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных («Третье место»). Ждут живопись, графику, керамику, скульптуру, фотографию и произведения в других медиумах на тему «Поле колеблющихся смыслов».

Выбирать участников будет экспертный совет, в который вошли коллекционер Денис Химиляйне, куратор Юлия Юсма, художник Александр Дашевский, директор DiDi Gallery Реваз Жвания, основатель «Третьего места» и директор TPAF Ольга Звагольская. Также в отборе примет участие попечительский совет Фонда поддержки современного искусства «Третье место»: искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Любавин и Евгения Воронова.