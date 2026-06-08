Ежегодная ярмарка современного искусства Third Place Art Fair состоится в шестой раз в августе

До 14 июня принимают заявки художников и объединений, которые хотят показать свои работы в культурном пространстве «Третье место».
TPAF'25. Стенд Алины Корякиной
С 27 по 30 августа в культурном пространстве «Третье место» состоится ежегодная ярмарка современного искусства Third Place Art Fair. Фокус шестой TPAF сместился к наблюдательности как способу взаимодействия с искусством и миром вокруг.
До 14 июня организаторы принимают заявки от художников и объединений, которые готовы представить свои работы на традиционной площадке — в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных («Третье место»). Ждут живопись, графику, керамику, скульптуру, фотографию и произведения в других медиумах на тему «Поле колеблющихся смыслов».
Выбирать участников будет экспертный совет, в который вошли коллекционер Денис Химиляйне, куратор Юлия Юсма, художник Александр Дашевский, директор DiDi Gallery Реваз Жвания, основатель «Третьего места» и директор TPAF Ольга Звагольская. Также в отборе примет участие попечительский совет Фонда поддержки современного искусства «Третье место»: искусствовед Иван Чечот, художники Анатолий Любавин и Евгения Воронова.
Third Place Art Fair возникла в 2020 году как инициатива по поддержке молодых и независимых художников. Ее миссия — сокращать дистанцию между искусством и зрителем, популяризировать современные художественные практики и делать их более открытыми для широкой аудитории. Ярмарка объединяет произведения в разных медиумах и ценовых диапазонах.
TPAF'2026 пройдет с 27 по 30 августа на Литейном, 62. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте «Третьего места». Результаты отбора объявят не позднее 7 июля.
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