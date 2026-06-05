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Искусство

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Галерея Марины Гисич проведет встречу коллекционеров искусства из России и Индии

Дискуссия состоится 10 июня в отеле Hovard Club.

Марина Гисич
Фото: Анна Авилова

Марина Гисич

10 июня в отеле Hovard Club состоится дискуссия «Как быть с искусством: частный опыт коллекционирования в России и Индии». Среди спикеров — коллекционеры Анджана Сомани (Индия), Екатерина Теребенина, Андрей Теребенин и Игорь Суханов. Модератором выступит Галина Леонтьева, арт-директор Marina Gisich Projects (Марина Гисич Проджектс).

Разговор приурочили к запуску двух проектов Галереи Марины Гисич. Беседа откроет серию подкастов «Как быть с искусством». Также команда выпускает книгу-исследование «Быть с искусством. Часть 2» о собраниях современного искусства в России.

На встрече в Hovard Club коллекционеры обсудят свой опыт собирания работ и стратегии, которым следуют при покупке произведений. Одна из центральных тем — как хранить и размещать разрастающееся собрание.

Встреча начнется в 16:00 на Мастерской, 9. Вход свободный, нужна регистрация.

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