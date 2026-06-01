Эрмитаж покажет современное искусство Индии на выставке «О сладости мира»

В залах музея впервые появится видеоигровая инсталляция.
Манджунатх Камат. Сквозь узкий проход. Нью-Дели, 2024
4 июня в Белом зале Главного штаба стартует выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии». В экспозицию войдут работы 11 современных художников из Нью-Дели, Вишакхапатнама и других городов.
Впервые в истории Эрмитаж покажет видеоигровую инсталляцию — работу бангалорской документалистки Афры Шафик. Также в Главном штабе пройдет перформанс Майи Кришна Рао «Лошадь. Женщина. Река», созданный специально для Эрмитажа по мотивам археологической коллекции музея. Среди других медиумов: живопись, графика, скульптура и фотография.
Как отмечал директор ярмарки India Art Fair в Дели, с 2015 по 2025 год арт-рынок Индии вырос на 250%. В марте 2025-го на аукционе Christie’s картина модерниста Макбула Фида Хусейна «Без названия» (Сельская поездка)» установила рекорд как самое дорогое произведение современного индийского искусства: лот ушел с молотка за $13,8 млн.
Куратором выставки в Эрмитаже стала заведующая Отделом современного искусства Марина Шульц. Команду музея консультировала индийский искусствовед Тунти Чаухан. Координируют проект Анастасия Гарнова и Дарья Старкова.
«О сладости мира» в экспозиции с 4 июня по 4 октября на Дворцовой, 6/8. Вход по билетам музея.
6+
Комментарии (0)