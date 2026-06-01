Эрмитаж покажет современное искусство Индии на выставке «О сладости мира»

4 июня в Белом зале Главного штаба стартует выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии». В экспозицию войдут работы 11 современных художников из Нью-Дели, Вишакхапатнама и других городов.

Впервые в истории Эрмитаж покажет видеоигровую инсталляцию — работу бангалорской документалистки Афры Шафик. Также в Главном штабе пройдет перформанс Майи Кришна Рао «Лошадь. Женщина. Река», созданный специально для Эрмитажа по мотивам археологической коллекции музея. Среди других медиумов: живопись, графика, скульптура и фотография.