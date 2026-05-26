Bashmakov Gallery ищет новый дом: арт-пространство покинет «Ленполиграфмаш» в июне

Петербургская Bashmakov Gallery переедет со старой площадки в квартале «Ленполиграфмаш» после 14 июня. Проект вынужден покинуть место из-за роста арендной платы: по словам близкого к галерее источника, сумма выросла в 4,5 раза по сравнению со ставкой в момент открытия. Сейчас команда ищет новое пространство.

Bashmakov Gallery основали в 2010 году — до весны 2023 года она носила имя PS Gallery. В июне 2023-го проект занял нынешние помещения на проспекте Медиков, 3А. Галерея стремится популяризировать в России европейскую традицию коллекционирования предметов современного искусства. В ее стенах проходят выставки, семинары, образовательные встречи. На экспозициях показывают подлинники произведений искусства, которые принадлежат Bashmakov Gallery, а также мультимедийные шоу.

«За три насыщенных года мы провели семь ярких выставок, которые посетили более 300 тысяч человек. В стенах галереи сменяли друг друга главные имена ХХ века: Сальвадор Дали, Марк Шагал, Василий Кандинский, Пабло Пикассо. Мы знакомили гостей с великими мастерами Парижской школы — Анри Матиссом, Жоржем Руо, Морисом Вламинком, Морисом Утрилло, Джорджио де Кирико и многими другими. Мы были разными, но всегда стремились передать вам свою любовь и трепет к искусству <...>

Мы не прощаемся. Важно подчеркнуть: мы уже активно ищем новый дом. Пожалуйста, следите за нашими социальными сетями — там мы по-прежнему будем освещать все главные новости галереи. А пока приглашаем вас успеть попрощаться с нами», — обращается к посетителям основатель галереи Павел Башмаков.