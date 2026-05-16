В Фонтанном Доме откроется выставка с пейзажами-коллажами на ткани, посвященными Бродскому

С 22 мая по 2 августа в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме будет работать выставка «Бродский — Новиков. Эскиз Перспективы» с работами Тимура Новикова из собрания семьи художника. Работы, созданные в конце 1980-х – начале 1990-х, впервые станут частью постоянной экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт», посвященной поэту.
Выставка не предлагает буквальных иллюстраций. Здесь «Самолет, идущий на посадку» Новикова рифмуется с чемоданом, с которым Бродский уехал в эмиграцию. «Белая ночь» — с образами Петербурга в его стихах. А «Пингвины», «Железная маска», «Аполлон в Китае» и другие панно Новикова вступают в диалог с подлинными вещами поэта.
Иосиф Бродский и Тимур Новиков не встречались в Ленинграде, не были друзьями и принадлежали к разным поколениям. Но в их судьбах есть созвучия: ленинградское детство, жизнь на Литейном проспекте, статус классиков неформального искусства, рассказали в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.
