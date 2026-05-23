Джазовое воскресенье в Новой Голландии откроет Ленинградский диксиленд

Первое воскресное мероприятие пройдет в «Летнем театре» 31 мая в 20:00.

Хедлайнером вечера станет один из старейших в Европе коллективов традиционного джаза — Ленинградский диксиленд, основанный в 1957 году. Оркестр выступал по всему миру: от Индии до США.

Многие из участников играют в нем больше сорока лет. Кредо коллектива — безупречное следование традиции с неподдельной естественностью игры. На сцене «Летнего театра» Ленинградский диксиленд исполнит традиционный джаз и музыку советских композиторов, рассказали в социальных сетях Новой Голландии.

Напомним, что 28 июня так же в рамках джазового воскресенья выступит «Трио Алексея Иванникова». Пианист Алексей Иванников, перкуссионист и участник группы Therr Maitz Игнат Кравцов, а также контрабасист Сергей Корчагин исполнят импровизационную программу, ориентируясь на реакцию публики и собственное настроение.

