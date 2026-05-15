Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Петербургскую галерею Jessica попросили скрыть работы фотографа Гронского на ярмарке «Контур»

Снимки завесили полупрозрачным материалом.

Фото: пресс-служба Jessica Gallery

С 14 по 17 мая в нижегородских Красных казармах проходит ярмарка графики и фотографии «Контур». В ночь перед открытием ярмарки делегацию петербургской Jessica Gallery попросили скрыть снимки фотографа Александра Гронского. Работы на стенде завесили полупрозрачной калькой.

«В ночь перед открытием суровые мужчины в пиджаках убедительно предложили новое экспозиционное решение — теперь это стенд — викторина. На стенде не указано имя художника и название галереи.

Работы завешены калькой, их запрещено показывать и запрещено продавать. Если вам кажется, что вы угадали художника — обращайтесь в галерею Джессика и получите приз. P.S. Некоторые зрители подглядывают, несмотря на запрет, по-моему это неспортивно», — пишет сам Гронский.

Галерея ультрасовременного искусства Jessica открылась в 2024 году в петербургском культурном квартале «Брусницын». Проект специализируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, работающих в разных техниках. На ярмарке Cosmoscow-2024 галерея получила награду за лучший стенд.

В разговоре с Собака.ru основательница галереи Джессика воздержалась от комментариев о ситуации на «Контуре». В соцсетях галереи появились снимки прикрытого стенда с подписью: «заниматься искусством в 2026 году 🤡 приходите ничего не смотреть на наш стенд @contour.fair 14-17 мая 🐒 захватите очки и лупы, вдруг что-то увидите! 🕵️ ».

С апреля Jessica Gallery показывает работы Александра Гронского в московском пространстве Masters. Выставку можно увидеть до 21 июня на Софийской набережной, 34.

18+

Знакомьтесь, Джессика — основательница Jessica Gallery (лучший стенд Cosmoscow-2024!) открывает галерею в офлайн-формате в «Брусницыне»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: