Петербургскую галерею Jessica попросили скрыть работы фотографа Гронского на ярмарке «Контур»

С 14 по 17 мая в нижегородских Красных казармах проходит ярмарка графики и фотографии «Контур». В ночь перед открытием ярмарки делегацию петербургской Jessica Gallery попросили скрыть снимки фотографа Александра Гронского. Работы на стенде завесили полупрозрачной калькой.

«В ночь перед открытием суровые мужчины в пиджаках убедительно предложили новое экспозиционное решение — теперь это стенд — викторина. На стенде не указано имя художника и название галереи.

Работы завешены калькой, их запрещено показывать и запрещено продавать. Если вам кажется, что вы угадали художника — обращайтесь в галерею Джессика и получите приз. P.S. Некоторые зрители подглядывают, несмотря на запрет, по-моему это неспортивно», — пишет сам Гронский.

Галерея ультрасовременного искусства Jessica открылась в 2024 году в петербургском культурном квартале «Брусницын». Проект специализируется на прогрессивном искусстве молодых авторов, работающих в разных техниках. На ярмарке Cosmoscow-2024 галерея получила награду за лучший стенд.

В разговоре с Собака.ru основательница галереи Джессика воздержалась от комментариев о ситуации на «Контуре». В соцсетях галереи появились снимки прикрытого стенда с подписью: «заниматься искусством в 2026 году 🤡 приходите ничего не смотреть на наш стенд @contour.fair 14-17 мая 🐒 захватите очки и лупы, вдруг что-то увидите! 🕵️ ».

С апреля Jessica Gallery показывает работы Александра Гронского в московском пространстве Masters. Выставку можно увидеть до 21 июня на Софийской набережной, 34.

18+