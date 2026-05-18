Премия Собака.ru ТОП50 – 2026 пройдет в Михайловском замке Павла I

XXI торжественная церемония состоится 9 июня, и все сверкающие звезды Петербурга соберутся, чтобы встретиться с 50 лауреатами этого года: петербуржцами и петербурженками, каждый и каждая из которых сделал(-а) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.
Более 20(!) лет Собака.ru выбирает площадку для награждения среди самых красивых и значимых локаций. На этот раз мы проведем ТОП 50 с императорским размахом — в Михайловском замке Павла I. Награждать героев будем на лоджии северного фасада, закрытой для публичных посещений, а праздновать — на лугу набережной Мойки с видом на Летний сад. Рассказываем о сиятельной роскоши самого мистического дворца Петербурга, и почему нам всем туда надо!
40 дней в статусе императорской резиденции, два века госслужбы и 30 лет реставрации
Северный фасад замка выходит к реке Мойке и Летнему саду. Своим внешним видом (большая открытая терраса, широкая гранитная лестница, украшенная бронзовыми статуями Геракла и Флоры Фрнезских) он напоминает итальянские палаццо эпохи Возрождения. За окнами всего бельэтажа северного фасада размещались комнаты императрицы Марии Федоровны, а в самом центре, между двух ризалитов, с выходом на большой балкон — Общий столовый зал, в котором прошел последний ужин императора. Справа от лестницы за ризалитом (северо-западный угол замка) — окна личных комнат императора.
Северный фасад Михайловского замка
Гравюра Августа Ивановича Даугеля с оригинала Дж. Кваренги
Статуи «Геркулес Фарнезский» и «Флора Фарнезская» были доставлены по указу Павла I из Царского Села, где стояли у подножия Камероновой галереи. После смерти императора скульптуры были возвращены в Царское Село, перед Михайловским замком долгое время стояли копии из железобетона. В 1997 году во время реставрационных работ в здании замка их заменили новыми бронзовыми отливками.
- 1 февраля 1801 года императорская семья переехала в новый дворец, который назвали Михайловским замком. Он был построен по инициативе императора в рекордные сроки — всего за четыре года. Но императорской резиденцией замок был только 40 дней. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщики проникли в покои Павла I с требованиями отречься от престола, в процессе борьбы император был убит. Все работы внутри и снаружи замка были приостановлены, ценности, мебель, произведения искусства вывезены, а здание передали под государственные учреждения и квартиры чиновников.
- В 1822 году в здании разместилось Инженерное училище, благодаря чему в 1823 году оно получило свое второе название — Инженерный замок. В советское время замок использовался различными учреждениями, ветшал и приходил в упадок.
- С передачей замка Русскому музею началась полномасштабная научная реставрация здания. В 1991 году после реставрации была открыта церковь Архангела Михаила, в 1993 году — Николаевские покои, в 1996-м — Константиновские.
- В 2002 году были начаты работы по воссозданию гидросистемы Михайловского замка: была воссоздана часть Воскресенского канала, восстановлен и укреплен каменный Тройной мост. После реставрации в 2003 году была открыта анфилада парадных залов императрицы Марии Федоровны и Зал антиков великого князя Александра Павловича. К 2008 году была открыта часть парадной анфилады императора Павла I: Георгиевский и Овальный залы и Галерея Лаокоона. В 2010 году — личные комнаты императора на первом этаже замка. В 2014 году были отреставрированы личные комнаты императрицы Марии Федоровны: Парадная опочивальня, Будуар из разноцветных камней и Кавалерская.
- В 2019–2020 годах была проведена комплексная реставрация парадных залов императора Павла I (Воскресенский, Большой Тронный зал, Галерея Арабесок) и покоев камер-фрейлины А. С. Протасовой.
Парадная лестница была отреставрирована в 2003 году
Георгиевский зал
Это самый большой зал Михайловского замка, он предварял Малый тронный зал императора, поэтому здесь на карауле каждый день стояли кавалергарды Мальтийского ордена.
Покои фрейлины Анны Степановны Протасовой
Начала служить фрейлиной Екатерине II, в марте 1784 года ей пожаловали звание камер-фрейлины, в этом звании она служила государыням-императрицам Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне до 1823 года
Большой тронный зал императора Павла I
В павловское время здесь стояло тронное кресло (в настоящее время экспонируется в Оружейной палате Московского кремля), оно располагалось на возвышении в восемь ступеней под балдахином пунцового бархата. На потолке зала помещались живописные плафоны «Аллегория Мира» и «Аллегория Победы», исполненные венецианским художником Джузеппе Валериани, а во фризе под потолком по всему периметру зала семьдесят четыре живописные вставки с титульными и земельными гербами Российской империи. Во времена Инженерного училища в Тронном зале находилась библиотека. Книжные шкафы восстановили и оставили в Тронном зале.
Воскресенский зал
Был предназначен для проведения балов и торжественных мероприятий. Но единственным его приемом стала прощальная церемония с императором Павлом I.
На потолке Воскресенского зала изображен Мальтийский крест.
Мифы и легенды
Призрак императора
По легенде, Павел I как магистр Мальтийского ордена хранил в катакомбах под замком святые реликвии. Именно поэтому дух убитого императора будет вечно защищать спрятанные сокровища. Говорят, по ночам в окнах здания виден светящийся силуэт, внутри слышится звук солдатских сапог, а часы в замке останавливаются в тот момент, когда появляется призрак Павла. Однако сотрудники музея относятся к этим историям скептически, считая их скорее частью фольклора, чем реальными событиями.
Цвет замка
К началу XIX века практически все фасады домов в Петербурге были покрашены в желтый цвет, а Михайловский сразу стал ярким розово-оранжевым. Поговаривали, что Михайловский замок по воле Павла был окрашен в цвет случайно оброненной перчатки фаворитки императора Анны Лопухиной.
Солдаты удачи
При входе во двор по центральному пролету моста в небольших нишах на фундаменте, справа и слева от ворот, установлены фигурки солдатиков. Появились они уже в наши дни, после проведения реставрационных работ. Один из петербургских ритуалов: в солдатика надо бросить монетку и, попав, произнести: «Спокойной ночи, Ваше Императорское Величество!». Говорят, тогда призрак императора сможет выспаться и в благодарность принесет удачу.
47 букв
Над Вознесенскими вратами главного входа через весь фасад идет надпись: «Дому твоему подобает Святыня Господня в долготу дней». В надписи 47 знаков — император был убит на 47 году жизни.
И правдивые факты
Почему замок назван Михайловским?
В нем находится храм Михаила Архангела покровителя дома Романовых. По легенде, архангел Михаил явился караульному солдату Летнего дворца Елизаветы Петровны, на месте которого Павел I, взойдя на трон, приказал построить свой собственный замок. Почему не дворец, а замок? Павел I являлся Великим магистром Мальтийского ордена, поэтому свой дворец назвал на рыцарский манер. Второе имя замка – «Инженерный» произошло от находившегося там с 1822 года Главного инженерного училища.
По центральному пролету Трехчастного моста на территорию замка могла въезжать только императорская семья и иностранные послы. Остальные посетители должны были переезжать через боковые мосты, где их останавливали и досматривали, прежде чем допустить на территорию. Сегодня мы все можем причислить себя к царской семье и подняться в замок через центральный вход.
Памятник Павлу I во дворе замка появился к 300-летию Петербурга (архитектор В. И. Наливайко, скульптор В. Э. Горевой). На императоре высокие ботфорты военного и бесконечные складки мантии, спускающейся до земли. Такие детали были призваны скрыть невысокий рост императора — 166 см.
Выставки-шедевры Михайловского
В декабре к 180-летию со дня рождения императора Александра III (1845–1894) в Русском музее открыли выставочный проект «Эпоха Александра III и ее наследие» с историческими фотографиями, императорскими указами и рескриптами, портретами членов Императорского Дома Романовых, письмами и личными вещами государя и его близких.
До 15 июня
На выставке «Степан Эрьзя — скульптор мира. К 150-летию со дня рождения» показывают около 60 произведений скульптора Степана Эрьзи, представителя стиля модерн с редкой эрзянской этничностью.
До 29 июня
Боровиковский В. Л. «Портрет Павла I», 1800
На экскурсии «Трагическая гибель императора Павла I» можно увидеть обычно закрытые для посетителей личные покои императора. Экскурсия проводится нерегулярно, только во время специальных программ музея, поэтому следим за анонсами!
Вау-локации церемоний ТОП 50
Собака.ru первая узнает о главных городских открытиях и приглашает туда лауреатов и гостей, все локации после церемонии ТОП 50 стали супервостребованными городскими площадками. Совпадение? Не думаем.
- В 2012 году мы первыми вошли на территорию обновленного Летнего сада (и запустили Ксению Собчак в пруд!)
- В 2013 году открывали Новую сцену Мариинского театра
- В 2016 году поднялись под купол отреставрированного Цирка Чинизелли
- В 2019 году первыми вышли на променад Севкабель Порта
- В 2022 году мы собрали гостей в пространстве Сообщество в Новой Голландии
- В 2023 году оценили только что закончившуюся реставрацию Левашовского хлебозавода
- В 2024 году увидели Лахта Центр изнутри (и первыми пригласили гостей на верхушку башни!)
- В 2025 году напустили тумана на Масляный луг перед Елагиным дворцом
