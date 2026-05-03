MYTH Gallery и ресторан «ЕМ» открывают выставку живописи «Завтрак с Кирюшей»

Экспозиция будет доступна с 1 мая по 23 августа.

Камерная выставка живописи Петра Кирюши расположится в старинной петербургской квартире на набережной Мойки, 84.

Ресторан «ЕМ» первым в России начал работать с сезонными сетами — они меняются раз в три месяца. Интерьер строится на сочетании открытых стен, разнородных предметов и кухни с постоянно работающей чугунной печью AGA, которая задает медленный, собранный ритм. По такому же принципу работает и художник: Кирюша создает серии, фокусируясь на мотивах и формах, а в его работах важны паузы, повторения и неочевидные детали.

С мая до конца лета в «ЕМ» запускают первый сезон завтраков. В печи AGA будут готовить яйца, каши и выпечку под руководством бренд-шефа Олеси Дробот, рассказали в телеграм-канале MYTH Gallery.

Напомним, что до 10 мая в MYTH Gallery будет работать персональная выставка Михаила Першко «Красные флажки». В своей практике художник обращается к скульптуре, объектам и графике. Название выставки отсылает к способу охоты на волков: флажки создают коридор, который направляет волка туда, где его подкарауливают охотники.

