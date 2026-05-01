Бэнкси установил в Лондоне статую человека, чье лицо закрыто флагом

В центре Лондона появилась новая статуя — мужчина в деловом костюме, одной ногой заступивший за край постамента, с флагом вместо лица. Авторство почти сразу приписали Бэнкси, а на следующий день художник подтвердил: это его работа. Судя по видео, которое он выложил в соцсетях, скульптуру установили ночью.

Местонахождение статуи было выбрано неслучайно: исторически площадь Ватерлоо прославляет империализм и военное господство Великобритании в XIX веке. Фигура мужчины с флагом, закрывающим лицо, расположена рядом с памятниками королю Эдуарду VII, Флоренс Найтингейл и мемориалом Крымской войны. По своему стилю работа повторяет облик соседних статуй.

Комментаторы предположили, что возможный смысл произведения — «слепой патриотизм». Многие также недоумевают, каким образом художнику удалось осуществить установку в самом центре британской столицы без лишнего внимания.

В четверг днем вокруг скульптуры появились защитные ограждения, установленные подрядчиками.

Бэнкси известен прежде всего трафаретными граффити, выполненными аэрозольной краской. Его настоящая личность официально не раскрыта. Однако 13 марта журналисты британского информагентства Reuters опубликовало огромное (больше 30 тысяч знаков!) расследование на тему реального имени уличного художника. О том, что удалось выяснить, рассказываем в нашей статье.