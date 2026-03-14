Журналисты узнали, кто такой Бэнкси! Рассказываем главное из расследования Reuters!

Настоящее имя уличного художника Бэнкси раскрыто! Во всяком случае на этом настаивают журналисты британского информагентства Reuters. В пятницу, 13 марта, издание опубликовало огромное (больше 30 тысяч знаков!) расследование на эту тему. Рассказываем, что удалось выяснить! И как корреспонденты смогли (возможно) раскрыть главную загадку мира искусства начала XXI века.
Загадка Бэнкси
Несмотря на мировую славу и успешные продажи работ (цены на которые могут превышать миллион долларов) и даже ряд интервью, личность художника до сих пор оставалась загадкой. Высказывались самые разные предположения. Однако, пишет Reuters, убедительные доказательства имелись в пользу трех кандидатов.
Первым из них был Тьерри Гетта, французский уличный художник, работающий под псевдонимом Mr Brainwash. Гетта появлялся на экране в документальном фильме «Выход через сувенирную лавку», снятом самим Бэнкси. Главная нестыковка здесь — место рождения. Mr Brainwash родился во Франции, а самый знаменитый уличный художник современности не раз говорил, что родился в Бристоле, Англия. «Тем не менее, идея о том, что Бэнкси тайно появится на экране, может соответствовать его репутации шутника, скрывающегося на виду у всех», — пишет Reuters.
Вторым кандидатом называли музыканта Роберта Дель Ная, участника группы Massive Attack, также известного как уличный художник с псевдонимом 3D. Здесь свидетельства куда более убедительны. Во-первых, Дель Ная действительно родился в Бристоле. В 2013 году он провел выставку своих работ в галерее Стива Лазаридеса, бывшего менеджера Бэнкси. А в 2016-м шотландские журналисты указали на то, что время и места появления некоторых работ главной звезды уличного искусства совпадали с концертным графиком Massive Attack.
Наконец, третий реальный кандидат — уроженец Бристоля Робин Ганнингем. В 2008 году его уже объявляли Бэнкси. Это сделал британский таблоид The Mail on Sunday. Издание настаивало, что спустя год расследования его журналистам удалось выйти на след Ганнингема, однако тогда менеджер художника все отрицал.
Как удалось «поймать» Бэнкси?
Как пишут журналисты Reuters, они опросили «дюжину инсайдеров и экспертов из мира Бэнкси», однако никто из них не согласился обсуждать личность художника, хотя «многие рассказали подробности о его жизни и карьере». «Мы изучили фотографии художника, на большинстве из которых лицо было скрыто, но содержалась важная информация. Позже мы обнаружили ранее не публиковавшиеся судебные документы и полицейские отчеты США», — говорится в тексте издания.
Отправной точкой для расследования явился визит Бэнкси на территорию Украины в 2022 году в сопровождении фотографа-документалиста Джайлса Дьюли и сооснователя группы Massive Attack Роберта Дель Ная. Присутствие Дель Ная в этой компании как будто бы говорило в пользу кандидатуры Дель Дель Найи. Однако, как удалось выяснить журналистам в нужный период никто из троих наиболее вероятных кандидатов в Бэнкси не пересекал границу страны.
Саймон Гарднер, Джеймс Пирсон и Блейк Моррисон
Журналисты Reuters, авторы расследования про Бэнкси:
«Агентство Reuters приняло во внимание заявления Бэнкси о неприкосновенности частной жизни, а также тот факт, что многие его поклонники желают, чтобы он оставался анонимным. Тем не менее, мы пришли к выводу, что общественность глубоко заинтересована в понимании личности и карьеры человека, оказавшего огромное и непреходящее влияние на культуру, индустрию искусства и международный политический дискурс».
Однако «изобличить» одного из главных художников современности помогла другая его работа, выполненная в сентябре 2000 года в Нью-Йорке. Его фотографию некогда опубликовал бывший менеджер художника Стив Лазаридес в своей книге «Banksy Captured». Это изображение поверх рекламного щита, установленного на крыше одного из кирпичных зданий на Манхэттене. Журналистам Reuters удалось опознать постройку и выяснить обстоятельства появления изображения.
Дело в том, что осенью 2000-го года Лазаридес и Бэнкси гостили в Нью-Йорке. Их знакомая Айви Браун пожаловалась на то, что огромный рекламный щит «изуродовал» дом, в котором она живет (№ 675 по Хадсон-стрит на Манхэттене). Тогда художник решил превратить щит в полотно для своей работы, нарисовав картину с отсылкой к фильму Стивена Спилберга «Челюсти». Однако закончить работу он не успел, Бэнкси схватила местная полиция. Reuters удалось найти полицейские протоколы и материалы судебного разбирательства по этому делу.
«Документы свидетельствуют о том, что в 4:20 утра 18 сентября 2000 года власти обнаружили мужчину, портящего рекламный щит на крыше дома № 675 по Хадсон-стрит. Поскольку ущерб превысил 1500 долларов, полиция попыталась предъявить ему обвинение в совершении тяжкого преступления. Среди документов – собственноручно написанное признание мужчины», – пишет Reuters. В полицейских и судебных документах фигурирует имя одного из трех главных кандидатов в Бэнкси, уроженца Бристоля, Робина Ганнингема. Того самого, о котором писали британские таблоиды в 2008-м.
Кто такой Робин Ганнингем?
На основе старой публикации The Mail on Sunday и собственных усилий, журналистам Reuters удалось восстановить некоторые подробности биографии Ганнингема. Он родился в 1973 году и начал рисовать еще в детстве (авторам расследования удалось найти комикс, опубликованный в школьной газете, нарисованный юным художником).
«Позже Ганнингем получил школьные награды за свои художественные работы и был отмечен в газете Cathedralian за актерское мастерство и спортивные достижения. Он "продемонстрировал сценическое обаяние" в школьной пьесе и был отмечен за "великолепные сейвы" в качестве вратаря команды по хоккею на траве», – говорится в статье.
Однако дальше следы уроженца Бристоля обрываются. «Мы не нашли никаких следов Ганнингема в британских государственных архивах. По всей видимости, он исчез из поля зрения», – пишут журналисты. Непонятно также, как он попал на территорию Украины, если в даты предполагаемой поездки его имя не фигурирует в документах погранслужбы.
Однако здесь Reuters обратились к бывшему менеджеру Бэнкси Стиву Лазаридесу, тот сказал, что «Робина Ганнингема не существует», добавив, что «имя [Робин Ганнингем] я уничтожил много лет назад». Имеется ввиду юридическая смена имени и фамилии, которая произошла не позднее 2008 года. Как предполагают в информагентстве теперь в паспорте художника стоит имя Дэвид Джонс.
«Это одно из самых популярных имен среди британских мужчин. Например, в 2017 году, по данным компании GBG, занимающейся анализом данных об идентичности, в Великобритании насчитывалось около 6000 мужчин с именем Дэвид Джонс», – пишут Reuters, добавляя, что это имя в документах пограничников как раз присутствует.
«Мы узнали, как и почему человек, стоящий за именем Бэнкси, исчез из поля зрения общественности более десяти лет назад. Агентство Reuters представило этому человеку результаты своих исследований, касающихся его личности, и задало подробные вопросы о его творчестве и карьере. Он не ответил. Компания Бэнкси, Pest Control, заявила, что художник "решил ничего не говорить". Его давний адвокат, Марк Стивенс, написал агентству Reuters, что Бэнкси "не согласен со многими деталями, содержащимися в вашем запросе". Он не стал вдаваться в подробности».
