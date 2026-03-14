Журналисты узнали, кто такой Бэнкси! Рассказываем главное из расследования Reuters!

Загадка Бэнкси

Несмотря на мировую славу и успешные продажи работ (цены на которые могут превышать миллион долларов) и даже ряд интервью, личность художника до сих пор оставалась загадкой. Высказывались самые разные предположения. Однако, пишет Reuters, убедительные доказательства имелись в пользу трех кандидатов.

Первым из них был Тьерри Гетта, французский уличный художник, работающий под псевдонимом Mr Brainwash. Гетта появлялся на экране в документальном фильме «Выход через сувенирную лавку», снятом самим Бэнкси. Главная нестыковка здесь — место рождения. Mr Brainwash родился во Франции, а самый знаменитый уличный художник современности не раз говорил, что родился в Бристоле, Англия. «Тем не менее, идея о том, что Бэнкси тайно появится на экране, может соответствовать его репутации шутника, скрывающегося на виду у всех», — пишет Reuters.

Вторым кандидатом называли музыканта Роберта Дель Ная, участника группы Massive Attack, также известного как уличный художник с псевдонимом 3D. Здесь свидетельства куда более убедительны. Во-первых, Дель Ная действительно родился в Бристоле. В 2013 году он провел выставку своих работ в галерее Стива Лазаридеса, бывшего менеджера Бэнкси. А в 2016-м шотландские журналисты указали на то, что время и места появления некоторых работ главной звезды уличного искусства совпадали с концертным графиком Massive Attack.

Наконец, третий реальный кандидат — уроженец Бристоля Робин Ганнингем. В 2008 году его уже объявляли Бэнкси. Это сделал британский таблоид The Mail on Sunday. Издание настаивало, что спустя год расследования его журналистам удалось выйти на след Ганнингема, однако тогда менеджер художника все отрицал.