Город-сад и театр памяти: Левашовский хлебозавод объявил лекционную программу к фотовыставке «Страна Наума Грановского»

Левашовский хлебозавод поделился лекционной программой к выставке «Страна Наума Грановского». О пленочной фотографии, архитектурных утопиях и ностальгии в визуальной культуре в ближайшие недели расскажут искусствовед Дарья Мартынова, фотожурналист Ник Инфантьев, кандидат философских наук Мария Гурьева, а также историк архитектуры Ксения Малич — она разработала аудиогид к экспозиции.

«Страна Наума Грановского» открылась 9 апреля. В залах культурного пространства показали архитектурные снимки автора из бывших советских республик. Образовательный проект Masters организовал выставку вместе с московской Галереей Люмьер. С момента основания в 2001 году Галерея Люмьер работает с наследием Грановского, а с 2017 года владеет фондом и авторскими правами на его снимки. В коллекции — более 35 тысяч негативов, созданных автором за 60 лет.

Гражданский и военный фотограф, Наум Грановский известен как летописец Москвы: в 1930-х он начал последовательно снимать столицу и происходящие в ней изменения. Хроникера приглашали в различные регионы СССР, где амбициозные градостроительные проекты стремились превзойти московские. Многие места, снятые Грановским, давно исчезли с карт городов при реконструкциях и смене застройки. Случайные прохожие, витрины и детали быта превратили архитектурную фотографию в свидетельство эпохи.