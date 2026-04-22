Город-сад и театр памяти: Левашовский хлебозавод объявил лекционную программу к фотовыставке «Страна Наума Грановского»

Архитектурные снимки из республик бывшего СССР в экспозиции до 7 июня.

Наум Грановский. Тбилиси. Мтацминдская канатная дорога, верхняя станция. 1965
Левашовский хлебозавод поделился лекционной программой к выставке «Страна Наума Грановского». О пленочной фотографии, архитектурных утопиях и ностальгии в визуальной культуре в ближайшие недели расскажут искусствовед Дарья Мартынова, фотожурналист Ник Инфантьев, кандидат философских наук Мария Гурьева, а также историк архитектуры Ксения Малич — она разработала аудиогид к экспозиции.

«Страна Наума Грановского» открылась 9 апреля. В залах культурного пространства показали архитектурные снимки автора из бывших советских республик. Образовательный проект Masters организовал выставку вместе с московской Галереей Люмьер. С момента основания в 2001 году Галерея Люмьер работает с наследием Грановского, а с 2017 года владеет фондом и авторскими правами на его снимки. В коллекции — более 35 тысяч негативов, созданных автором за 60 лет.

Гражданский и военный фотограф, Наум Грановский известен как летописец Москвы: в 1930-х он начал последовательно снимать столицу и происходящие в ней изменения. Хроникера приглашали в различные регионы СССР, где амбициозные градостроительные проекты стремились превзойти московские. Многие места, снятые Грановским, давно исчезли с карт городов при реконструкциях и смене застройки. Случайные прохожие, витрины и детали быта превратили архитектурную фотографию в свидетельство эпохи.

Наум Грановский. Ташкент. Государственный академический большой театр оперы и балета имени Алишера Навои. 1960-е
Наум Грановский. Баку. Памятник С.М. Кирову. 1950-е
Минск. Привокзальная площадь. 1960-е
ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА

  • 23 апреля в 19:00. Лекция Дарьи Мартыновой «Пленочная фотография 1950–2020-х гг.: «театр памяти» и инструмент ностальгии»
  • 2 мая в 13:00 и 7 мая в 19:00. Экскурсия по выставке от куратора выставочного направления Левашовского хлебозавода Вики Межуевой
  • 16 мая в 12:00. Теоретический мастер-класс Ника Инфантьева «От негатива к отпечатку»
  • 30 мая в 15:00. Лекция Ксении Малич «Мечта об идеальном городе: от города-сада до шоу Трумана»
  • 5 июня в 19:00. Лекция Марии Гурьевой «Визуальные образы советских пространств и их массовое тиражирование. Страна в фотографиях Наума Грановского»

Выставка работает до 7 июня на Барочной, 4аа. Подробности событий и билеты доступны на сайте Левашовского хлебозавода.

