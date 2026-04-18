Галерея Марины Гисич привезла на |catalog| работы Шишкина-Хокусая и Никиты Пирумова

Рассказываем, как устроен стенд петербургской галереи (номер А29!) и какие работы на ней представлены.

Галерея Марины Гисич, t.me/marinagisichgallery

Формула самой ярмарки звучит как «вес + размер + хрупкость = ценность». Но Гисич предлагает поправку: ценность рождается не внутри предмета, а в пространстве между ним и зрителем, между автором и институцией. И чтобы это доказать, галерея превращает свой стенд в многослойную театральную сцену, которая строится как спектакль: есть первый план, есть закулисье, есть репетиционный зал.

За кулисами «находятся» материальная алхимия Константина фон Рибена, который превращает гранит и пластик во время, и «тайная изнанка» Петра Швецова (его выставка «№14» сейчас идет в галерее). Швецов показывает серию «Естественная история» — смелый живописный эксперимент, где маэстрия старых мастеров маскирует игру с гендерными стереотипами. В репетиционном зале — философские поиски Александра Морозова и археология дерева от арт-директора галереи «Х.Л.А.М» Сергея Горшкова и Дмитрия Цыкалова.

Фото на заходе: Дмитрий Колесов
Марина Гисич

Галеристка

Все вместе они говорят о том, что искусство — это непрерывный переход из материального в нематериальное и обратно. И для меня это, пожалуй, самое точное описание того, зачем мы здесь».

Напомним, впервые ярмарка профессионального искусства |catalog| прошла в декабре 2023 года. Ее главная цель — развивать российский арт-рынок, делать его прозрачнее и создавать атмосферу уверенности за счет стабильного ярмарочного цикла.

