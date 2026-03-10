Музей дизайна «Основа» откроет площадку в Петербурге

Музей дизайна «Основа», существующий в формате передвижных выставок, откроет постоянную площадку в Петербурге. Открыть точку планируют на набережной Фонтанки в конце апреля. Первой выставкой станет «Эрте. Гений ар-деко» — проект на основе коллекции музея, посвященный дизайнеру Роману Тыртову (настоящее имя Эрте).

Проект «Основа» запустили в 2022 году. В формате передвижных выставок команда экспонирует коллекции художников и дизайнеров разных эпох. У музея появились научные и дискуссионные площадки в Москве, Томске и Екатеринбурге. Летом 2025 года «Основа» проводила выставку «Сказочные миры Билибина» в арт-центре петербургского культурного квартала «Брусницын».

Выставка «Эрте. Гений ар-деко» расскажет о моде, мире печатных техник и мастерстве Романа Тыртова как графика, иллюстратора и мастера сценического оформления. Экспозицию о мастере впервые представили в Екатеринбурге.

На новой петербургской площадке покажут порядка 30 работ Эрте. Посетители увидят графику мастера, выполненную в технике шелкографии и термопечати с фольгированием золотом, медью и серебром (выпускалась тиражом от 5 до 300 листов, в зависимости от серии), а также три оригинальных гуаши с авторской подписью. Специально для выставки реставрацию прошли работы, выполненные на черной авторской бумаге.

Роман Тыртов родился в Петербурге, но в 1912 году покинул Россию. Работал в Доме моды Поля Пуаре, позже попытался запустить собственный дом моды. Создавал костюмы для Анны Павловой и Маты Хари, готовил иллюстрации и обложки для журнала Harper’s Bazaar, костюмы для постановок Фоли-Бержер, шоу Ролана Пети и фильма «Бен-Гур: история Христа». В Петербурге наследие Эрте показывали на выставке 2016 года в Эрмитаже.

В новом пространстве «Основы» планируют проводить лекции и экскурсии, а также откроют кафе. Площадь музея составляет 150 квадратных метров. После Эрте команда планирует показать выставку «Сказке быть! Мастера сказочной графики» с работами Ивана Билибина и Натальи Гончаровой, хромолитографиями Эрнеста Лисснера, предтиражными эскизами былины «Садко» Юрия Бубнова, иллюстрациями Жана (Ивана) Лебедева.

Музей дизайна «Основа» с выставкой об Эрте откроется предположительно в конце апреля на набережной Фонтанки, 183.

