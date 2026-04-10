Псалом и остановленное время: в Катакомбах Петрикирхе открывается выставка Алины Утробиной «17:17»

В Катакомбах Петрикирхе представят выставочный проект Алины Утробиной «17:17». Экспозиция под кураторством Анны Якубовой стартует 24 апреля.

17:17 — остановленное время, которое схватывают работы Алины. Выпускница Академии Штиглица, в своей графике и фотоснимках она соединяет караваджийский свет и академически выверенную перспективу с выходом за условные границы искусств — навстречу абсурду реальности.

Цифры также отсылают к Псалму 17:17: «Он простер десницу Свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих». В 17-й Псалтири царь Давид благодарит Бога за избавление от врагов. В Псалме 17:17 вода означает многочисленные бедствия, от которых Бог освобождает человека.