Псалом и остановленное время: в Катакомбах Петрикирхе открывается выставка Алины Утробиной «17:17»

Проект о неведомых стихиях, сгущении сил и неразберихе повсеместного бреда начнет работу 24 апреля.

Алина Утробина. 17:17

В Катакомбах Петрикирхе представят выставочный проект Алины Утробиной «17:17». Экспозиция под кураторством Анны Якубовой стартует 24 апреля.

17:17 — остановленное время, которое схватывают работы Алины. Выпускница Академии Штиглица, в своей графике и фотоснимках она соединяет караваджийский свет и академически выверенную перспективу с выходом за условные границы искусств — навстречу абсурду реальности.

Цифры также отсылают к Псалму 17:17: «Он простер десницу Свою с высоты и поднял меня, извлек меня из вод многих». В 17-й Псалтири царь Давид благодарит Бога за избавление от врагов. В Псалме 17:17 вода означает многочисленные бедствия, от которых Бог освобождает человека.

Алина Утробина работает с фотографией, станковой графикой и ручными печатными техниками. В центре ее практики — пограничные состояния реальности: тишина, неопределенность, смещение привычного взгляда, ожидание сна или предчувствия.

Персональные выставки Алины проходили в Петербурге, Тель-Авиве и Тюмени. Она участвовала в ярмарках Port Art Fair (2025), WIN-WIN (2025), Blazar Young Art Fair (2024) и Vladey АРТПРОМ (2022).

Свои фотоснимки художница превращает из документа в визуальную структуру, где свет, пространство и фрагмент формируют напряжение и создают ощущение ребуса вместо линейного повествования.  Печатная графика и объекты обращаются к темам матрицы, повторения и следа.

Анна Якубова

Куратор выставки «17:17»

Во всех запечатленных ею сюжетах раскрывается эстетика сокрытой, непостижимой красоты деталей и нюансов. Безусловно, Алина — поэт полутонов и жестов, с присущим ей неизменным изяществом, в котором, впрочем, нет и толики жеманства.

«17:17» пробудет с 24 по 30 апреля на Невском проспекте, 22–24, лит. Б. Вход свободный.

16+

Читайте также: 12 кураторов, которые отвечают за современное искусство в России — от музеев до сайт-специфик фестивалей

