Искусство

Русский музей закрыл корпус Бенуа до 2 апреля включительно

Команда готовится к открытию выставки «Петр Кончаловский. Сад в цвету».

Русский музей закрыл вход в корпус Бенуа 1 и 2 апреля. В здании на канале Грибоедова готовят выставку к 150-летию Петра Кончаловского. В ближайшие дни на постоянную экспозицию «Наш авангард» и к произведениям XIX–XX веков можно попасть через Михайловский дворец (Инженерная, 4).

Ретроспективу «Петр Кончаловский. Сад в цвету» откроют в корпусе Бенуа 3 апреля. В экспозицию войдут более 170 произведений, среди которых «Поднос и овощи», «Матадор», «Семейный портрет (на фоне китайского панно)», работы периода «Бубнового валета» и поздние полотна.

К выставке готовят зал-сад, который объединит узнаваемые полотна с сиренью и расскажет, почему Кончаловский называл цветы великими учителями художников. В мультимедийную часть экспозиции вошли фотографии Петра и членов его семьи: детей Натальи и Михаила, супруги Ольги (в девичестве Суриковой) и тестя — живописца Василия Сурикова.

