Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В «Пространстве А» откроется выставка Юстины Комиссаровой, посвященная ее матери — художнице Нине Спасской

Мультимедийная экспозиция-диалог начнет работу 30 января.

Юстина Комиссарова. Девушка с косточкой. 2024
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства А

Юстина Комиссарова. Девушка с косточкой. 2024

Петербургская художница Юстина Комиссарова работает с живописью, графикой и инсталляцией. В своем творчестве она исследует гендер, психоанализ и коллективные травмы. 30 января откроется выставка Юстины Комиссаровой, посвященная ее матери — художнице Нине Спасской в «Пространстве А» (Каменноостровский пр., 13/2). «Юстине» посвящена памяти ее матери — художницы и поэтессы Нины Спасской.

Проект соединяет личную историю, художественное наследие и исследование феминного опыта как пространства памяти, уязвимости и исцеления. Название выставки отсылает к подписи «Юстине» на тетради, которую Спасская оставила дочери перед смертью. Выставка объединяет живопись и стихи Нины, а также графику, живопись, инсталляции и видео-арт Юстины. Визуальным и смысловым связующим элементом становится образ птицы — у Нины Спасской как метафора внутренней свободы и душевной трансформации, у Юстины — как переосмысленный символ в графических и живописных сериях.

Нина Спасская. Весь мир у твоих ног. 1990-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства А

Нина Спасская. Весь мир у твоих ног. 1990-е

Юстина Комиссарова. Моя душа то кружится, то мечется, то замирает. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства А

Юстина Комиссарова. Моя душа то кружится, то мечется, то замирает. 2025

Нина Спасская окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (нынешняя Академия Штиглица). Работала с живописью и книгой художника, писала стихи. Муж Нины, Сергей Чинник, тоже художник — специалист по ковке. При жизни Спасская не выставлялась и не публиковалась. Ее не стало в 2011 году.

«Моя мама была художницей с психическим заболеванием, поэтессой. Она никогда не выставлялась и не публиковала своих стихов. Эту выставку я хочу посвятить маме, а также тем людям, которых общество признало недееспособными», — говорит Юстина.

Нина Спасская. Храм свободы. 2000-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства А

Нина Спасская. Храм свободы. 2000-е

Юстина Комиссарова. Из серии Venus. 2025
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Пространства А

Юстина Комиссарова. Из серии Venus. 2025

Выставка в «Пространстве А» продолжает первую часть проекта «Юстине», показанную в квартирной галерее Надежды Воиновой в 2024 году. Куратором снова выступит Анастасия Селизарова.

Экспозиция пробудет до 21 февраля на Каменноостровском пр., 13/2, кв. 14. Пространство работает с четверга по субботу. Вход свободный.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: