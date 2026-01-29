В «Пространстве А» откроется выставка Юстины Комиссаровой, посвященная ее матери — художнице Нине Спасской

Петербургская художница Юстина Комиссарова работает с живописью, графикой и инсталляцией. В своем творчестве она исследует гендер, психоанализ и коллективные травмы. 30 января откроется выставка Юстины Комиссаровой, посвященная ее матери — художнице Нине Спасской в «Пространстве А» (Каменноостровский пр., 13/2). «Юстине» посвящена памяти ее матери — художницы и поэтессы Нины Спасской.

Проект соединяет личную историю, художественное наследие и исследование феминного опыта как пространства памяти, уязвимости и исцеления. Название выставки отсылает к подписи «Юстине» на тетради, которую Спасская оставила дочери перед смертью. Выставка объединяет живопись и стихи Нины, а также графику, живопись, инсталляции и видео-арт Юстины. Визуальным и смысловым связующим элементом становится образ птицы — у Нины Спасской как метафора внутренней свободы и душевной трансформации, у Юстины — как переосмысленный символ в графических и живописных сериях.