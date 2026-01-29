В «Пространстве А» откроется выставка Юстины Комиссаровой, посвященная ее матери — художнице Нине Спасской

Мультимедийная экспозиция-диалог начнет работу 30 января.
Юстина Комиссарова. Девушка с косточкой. 2024
Петербургская художница Юстина Комиссарова работает с живописью, графикой и инсталляцией. В своем творчестве она исследует гендер, психоанализ и коллективные травмы. 30 января откроется выставка Юстины Комиссаровой, посвященная ее матери — художнице Нине Спасской в «Пространстве А» (Каменноостровский пр., 13/2). «Юстине» посвящена памяти ее матери — художницы и поэтессы Нины Спасской.
Проект соединяет личную историю, художественное наследие и исследование феминного опыта как пространства памяти, уязвимости и исцеления. Название выставки отсылает к подписи «Юстине» на тетради, которую Спасская оставила дочери перед смертью. Выставка объединяет живопись и стихи Нины, а также графику, живопись, инсталляции и видео-арт Юстины. Визуальным и смысловым связующим элементом становится образ птицы — у Нины Спасской как метафора внутренней свободы и душевной трансформации, у Юстины — как переосмысленный символ в графических и живописных сериях.
Нина Спасская окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (нынешняя Академия Штиглица). Работала с живописью и книгой художника, писала стихи. Муж Нины, Сергей Чинник, тоже художник — специалист по ковке. При жизни Спасская не выставлялась и не публиковалась. Ее не стало в 2011 году.
«Моя мама была художницей с психическим заболеванием, поэтессой. Она никогда не выставлялась и не публиковала своих стихов. Эту выставку я хочу посвятить маме, а также тем людям, которых общество признало недееспособными», — говорит Юстина.
Выставка в «Пространстве А» продолжает первую часть проекта «Юстине», показанную в квартирной галерее Надежды Воиновой в 2024 году. Куратором снова выступит Анастасия Селизарова.
Экспозиция пробудет до 21 февраля на Каменноостровском пр., 13/2, кв. 14. Пространство работает с четверга по субботу. Вход свободный.
16+
Комментарии (0)