Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Тодоровский, Белкин и фестиваль о космической мечте: KGallery делится программой событий к выставке «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»

Междисциплинарный проект с работами Пикассо и путеводителем писателя Водолазкина стартует 25 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой KGallery

25 марта в KGallery откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». В экспозицию о периоде со второй половины 1950-х до 1960-х годов вошли графические произведения Пабло Пикассо (в том числе знаменитый «Голубь мира»), живопись и графика Бориса Мессерера, Рихарда Васми, Евгения Михнова-Войтенко, показанные впервые рисунки Иосифа Бродского, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова. К своему первому междисциплинарному проекту галерея подготовила публичную программу.

«Долгую счастливую жизнь» сопроводят лекции, кинопоказы, встречи и концерты, посвященые культуре и повседневности эпохи. Команда KGallery готовит для гостей встречу с искусствоведом Эрой Коробовой и художником Анатолием Белкиным о художественной и литературной жизни Ленинграда 1960-х. О театре эпохи «оттепели» расскажет главный редактор «Петербургского театрального журнала», театровед и критик Марина Дмитриевская.

Среди главных событий программы — встреча с режиссером Валерием Тодоровским, автором легендарного сериала «Оттепель». В рамках кинопрограммы в Cinema Michele покажут фильм «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова. 

Пабло Пикассо. Голубь мира. 1961
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Неизвестный фотограф. 1960-е
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Иосиф Бродский. Лист с зарисовками, сделанными в квартире Виктора Голышева в Москве. Вторая половина 1960-х
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Отдельные события посвятят знаковым фигурам и культурным явлениям времени. Журналист и куратор Александра Генералова выступит с лекцией о советской модели Регине Збарской и ее образе в сериале «Красная королева». Исполнительный директор фонда музея «Полторы комнаты» и музыкант Антон Алексеевский представит лекцию-концерт о феномене бардовской песни. Сооснователь архива и лаборатории «Цикл» Руслан Симаков проведет лекцию-показ о советской любительской кинохронике.

Ко Дню космонавтики в галерее пройдет фестиваль, посвященный космической мечте 60-х. Программу дополнят лекциями студентов и выпускников Европейского университета о неочевидных феноменах эпохи «оттепели»: от пластмассового дома в Ленинграде до специфического рынка работ советских нонконформистов.

Расписание событий появится на сайте и в соцсетях галереи. Билеты на первые дни выставки уже в продаже.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: