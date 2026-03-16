Тодоровский, Белкин и фестиваль о космической мечте: KGallery делится программой событий к выставке «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»

25 марта в KGallery откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». В экспозицию о периоде со второй половины 1950-х до 1960-х годов вошли графические произведения Пабло Пикассо (в том числе знаменитый «Голубь мира»), живопись и графика Бориса Мессерера, Рихарда Васми, Евгения Михнова-Войтенко, показанные впервые рисунки Иосифа Бродского, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова. К своему первому междисциплинарному проекту галерея подготовила публичную программу.
«Долгую счастливую жизнь» сопроводят лекции, кинопоказы, встречи и концерты, посвященые культуре и повседневности эпохи. Команда KGallery готовит для гостей встречу с искусствоведом Эрой Коробовой и художником Анатолием Белкиным о художественной и литературной жизни Ленинграда 1960-х. О театре эпохи «оттепели» расскажет главный редактор «Петербургского театрального журнала», театровед и критик Марина Дмитриевская.
Среди главных событий программы — встреча с режиссером Валерием Тодоровским, автором легендарного сериала «Оттепель». В рамках кинопрограммы в Cinema Michele покажут фильм «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова.
Отдельные события посвятят знаковым фигурам и культурным явлениям времени. Журналист и куратор Александра Генералова выступит с лекцией о советской модели Регине Збарской и ее образе в сериале «Красная королева». Исполнительный директор фонда музея «Полторы комнаты» и музыкант Антон Алексеевский представит лекцию-концерт о феномене бардовской песни. Сооснователь архива и лаборатории «Цикл» Руслан Симаков проведет лекцию-показ о советской любительской кинохронике.
Ко Дню космонавтики в галерее пройдет фестиваль, посвященный космической мечте 60-х. Программу дополнят лекциями студентов и выпускников Европейского университета о неочевидных феноменах эпохи «оттепели»: от пластмассового дома в Ленинграде до специфического рынка работ советских нонконформистов.
