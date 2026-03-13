Третье поколение супрематизма: в Музее петербургского авангарда показывают работы Геннадия Зубкова

В Музее петербургского авангарда открылась выставка «Зеркало прямых отражений. Преображение живописных идей авангарда в творчестве Владимира Стерлигова и Геннадия Зубкова». Выставка раскрывает тему отражения как принципа художественной и духовной преемственности в работах художников.

Экспозицию приурочили к недавнему 85-летию Зубкова: живописец, работавший в Петербурге, родился в 1940 году в Перми. Основателя экспериментальной художественно-исследовательской группы «Форма+Цвет» и художественного объединения «17 апреля» не стало в 2021 году.

Под зеркальностью в экспозиции подразумевают творческое преломление идей учителя в опыте ученика. Владимир Стерлигов изучал кубизм и супрематизм у Казимира Малевича, а позже и работал под руководством авангардиста. Зубков, в свою очередь, учился у Стерлигова.