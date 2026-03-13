Третье поколение супрематизма: в Музее петербургского авангарда показывают работы Геннадия Зубкова

Выставка «Зеркало прямых отражений» к 85-летию художника открыта до 6 октября.

Геннадий Зубков. Цветы на окне. 2003
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея петербургского авангарда

Геннадий Зубков. Цветы на окне. 2003

В Музее петербургского авангарда открылась выставка «Зеркало прямых отражений. Преображение живописных идей авангарда в творчестве Владимира Стерлигова и Геннадия Зубкова». Выставка раскрывает тему отражения как принципа художественной и духовной преемственности в работах художников.

Экспозицию приурочили к недавнему 85-летию Зубкова: живописец, работавший в Петербурге, родился в 1940 году в Перми. Основателя экспериментальной художественно-исследовательской группы «Форма+Цвет» и художественного объединения «17 апреля» не стало в 2021 году.

Под зеркальностью в экспозиции подразумевают творческое преломление идей учителя в опыте ученика. Владимир Стерлигов изучал кубизм и супрематизм у Казимира Малевича, а позже и работал под руководством авангардиста. Зубков, в свою очередь, учился у Стерлигова.

Геннадий Зубков. Пейзаж-кристалл. 1978-2007
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея петербургского авангарда

Геннадий Зубков. Пейзаж-кристалл. 1978-2007

Геннадий Зубков. Меншиковский дворец. 2004-2006.
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея петербургского авангарда

Геннадий Зубков. Меншиковский дворец. 2004-2006.

Геннадий Зубков. Женская фигура. 1995-2003
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея петербургского авангарда

Геннадий Зубков. Женская фигура. 1995-2003

В 1960-е годы Стерлигов организовал у себя в мастерской своеобразную домашнюю академию («Невидимый институт»), в которой воспитал новое поколение художников. Супрематическая прямая, предложенная Малевичем, в его эстетической системе сменилась кривой, а квадрат — чашей. «Чашно-купольное» состояние мира, увиденное наследником супрематизма, поменяло художественно-пластические принципы авангарда.

Художник умер в 1973 году, а в 1980-е Геннадий Зубков возобновил занятия по «системе Стерлигова». Пользуясь исследовательскими методиками Ленинградского Института художественной культуры, он вместе с учениками проходил заново путь живописной эволюции, начиная с импрессионизма, открывшего световую однородность мирового пространства, к кубизму как истоку беспредметного искусства и далее — к новым формам.

Экспозиция работ Зубкова открыта до 6 октября на Профессора Попова, 10. Вход по билетам музея.

