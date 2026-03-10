Персональный проект Андрея Семенова «Семеновская художественная школа» представят в Sobo Gallery

Выставка живописных и графических работ стартует 19 марта.

Андрей Семенов. Рабфак идет. 2020

19 марта в Sobo Gallery открывается персональная выставка Андрея Семенова — петербургского художника-мифотворца с самобытной пластической системой. Куратором экспозиции «Семеновская художественная школа» выступил сооснователь Sobo Александр Цикаришвили.

В проект вошла серия «Последний день марта и взгляд уточки», посвященная авторскому исследованию городской среды в течение последних десяти лет. Эти и другие живописные и графические произведения соберут в единую инсталляцию, которая раскрывает многосоставной коллажный метод художника. 

Андрей Семенов работает с традиционными медиа станковой живописи и графики и формулирует свою знаковую систему образов-персонажей в состояниях трансформации, слияния и мутации. Для персонального мифа художника важна авторская колористическая система. В его творчестве переплетаются деконструкция произведений старых мастеров и наблюдение за городскими типажами. Художник представлял свои картины и инсталляции в Nikolay Evdokimov Gallery, Эрарте, Музее Набокова, кельнской Colourblind Gallery.

Андрей Семенов. Пейзаж со Святым Себастьяном. 2026

Андрей Семенов. Люди и птицы. 2021

Андрей Семенов. Память о предках. 2025

«Миф, сложившийся вокруг СХШ (Средней художественной школы при Академии художеств), ставший частью городского фольклора, мутирует и преображается в психоделическом круговороте красочных пятен. Путешествия во времени в полумраке мастерской-кельи. Дружба с голландцами 17 века. Рождение мифологических сюжетов низкого жанра: фруктовый рыбный завтрак, грибная суета сует, русско-бюргерский пейзаж с утятами и другие мультипликационные картины сурового стиля.  И, конечно же, Уточка — тотемный персонаж, богиня, наделенная вселенской добротой, и носитель трансцендентного взгляда, не зритель и не автор, а персонаж из иного мира, чей взгляд обещает некий другой порядок, торжество разумности и справедливости в пространстве по ту сторону холста», — интерпретирует замысел выставки куратор Александр Цикаришвили.

«Семеновская художественная школа» пробудет с 19 марта по 19 апреля на Моховой, 27-29. Вход по билетам галереи.

