Персональный проект Андрея Семенова «Семеновская художественная школа» представят в Sobo Gallery

19 марта в Sobo Gallery открывается персональная выставка Андрея Семенова — петербургского художника-мифотворца с самобытной пластической системой. Куратором экспозиции «Семеновская художественная школа» выступил сооснователь Sobo Александр Цикаришвили.

В проект вошла серия «Последний день марта и взгляд уточки», посвященная авторскому исследованию городской среды в течение последних десяти лет. Эти и другие живописные и графические произведения соберут в единую инсталляцию, которая раскрывает многосоставной коллажный метод художника.

Андрей Семенов работает с традиционными медиа станковой живописи и графики и формулирует свою знаковую систему образов-персонажей в состояниях трансформации, слияния и мутации. Для персонального мифа художника важна авторская колористическая система. В его творчестве переплетаются деконструкция произведений старых мастеров и наблюдение за городскими типажами. Художник представлял свои картины и инсталляции в Nikolay Evdokimov Gallery, Эрарте, Музее Набокова, кельнской Colourblind Gallery.