Более 100 оригинальных работ Ивана Билибина из музейных коллекций и частных собраний покажут в Арт центре «Брусницына»

Выставка соберет редкие работы художника из частных собраний и известные сказочные циклы.
"Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке", 1899 год
1 августа в Арт центре культурного квартала «Брусницын» стартует выставка «Сказочные миры Ивана Билибина». В экспозиции соберут более 100 оригинальных работ известного иллюстратора и главного сказочника из собрания музея дизайна «Основа»: от редких иллюстраций к русским сказкам до эскизов для дягилевской антрепризы и открыток. Среди произведений — известный цикл «Сказки», который тиражируется на протяжении 100 лет.
«Иван Яковлевич Билибин — это гений своего времени, первый российский график, полиграфист, иллюстратор, который стал воспринимать книгу комплексно — иллюстрация и текст в его понимании должны быть связаны в единую экосистему. Книга для него — законченный образ. Так, под каждую книгу Иван Яковлевич создавал новую шрифтовую гарнитуру. Уникальный и узнаваемый «билибинский стиль» основан на обращении к традициям народного искусства, неорусскому стилю с его узорчатостью и декоративностью. Он всегда виртуозно прорисовывал орнаменты, одежду и предметы быта допетровской эпохи», — говорит директор музея дизайна «Основа» Анастасия Воронина-Даринцева.
Палаты царя Дадона. Эскиз декорации к опере «Золотой петушок», 1909 год
Среди хайлайтов выставки — иллюстрации к сказкам Александра Пушкина: эскизы к «Сказке о царе Салтане», которые в дальнейшем стали основой советского мультфильма, гравюра «Руслан и Голова» из «Руслана и Людмилы». Их дополнят акварель 1902 года из частного собрания итальянского консула Альберто Сандретти, эскиз обложки «Гуляние на празднике Ярилы» 1936 года для «Русского балета» Дягилева с автографом по случаю премьеры в лондонском театре Ковент-Гарден. Также в экспозиции — иллюстрации к былине «Вольга», этнографические зарисовки и письма.
Иван Билибин (1876–1942) — русский живописец и график, мастер книжной графики и театральный художник, последователь ретроспективизма (взгляд в прошлое, идеализация искусства XVIII — начала XIX века, в редких случаях древнерусского искусства). Совмещал искусство с этнографическими экспедициями по русским губерниям. Художественное образование получил в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств, мастерской Антона Ашбе в Мюнхене и Тенишевской мастерской (у Ильи Репина). Окончил юридический факультет Петербургского университета, параллельно которому занимался искусством. В стиле Билибина органично объединены традиции русского лубка и японской гравюры, а для своих работ художник выбирал четкие контурные линии («Иван — железная рука»), подходящие для печати. Среди самых известных работ — иллюстрации к сказкам «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Сказка о царе Салтане».
Выставка «Сказочные миры Ивана Билибина» открыта с 1 августа по 5 октября 2025 года в Арт центре культурного квартала «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.
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