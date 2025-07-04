Более 100 оригинальных работ Ивана Билибина из музейных коллекций и частных собраний покажут в Арт центре «Брусницына»

1 августа в Арт центре культурного квартала «Брусницын» стартует выставка «Сказочные миры Ивана Билибина». В экспозиции соберут более 100 оригинальных работ известного иллюстратора и главного сказочника из собрания музея дизайна «Основа»: от редких иллюстраций к русским сказкам до эскизов для дягилевской антрепризы и открыток. Среди произведений — известный цикл «Сказки», который тиражируется на протяжении 100 лет.

«Иван Яковлевич Билибин — это гений своего времени, первый российский график, полиграфист, иллюстратор, который стал воспринимать книгу комплексно — иллюстрация и текст в его понимании должны быть связаны в единую экосистему. Книга для него — законченный образ. Так, под каждую книгу Иван Яковлевич создавал новую шрифтовую гарнитуру. Уникальный и узнаваемый «билибинский стиль» основан на обращении к традициям народного искусства, неорусскому стилю с его узорчатостью и декоративностью. Он всегда виртуозно прорисовывал орнаменты, одежду и предметы быта допетровской эпохи», — говорит директор музея дизайна «Основа» Анастасия Воронина-Даринцева.