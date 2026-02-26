Арт-проводы зимы: на «Пушкинской-10» пройдет фестиваль «Крысогон»

28 февраля с 15:00 во дворе арт-центра «Пушкинская 10» пройдут арт-проводы зимы. Фестиваль «Крысогон» призван прогнать холод, стужу, зиму и все, что грызет снаружи и внутри.

К фестивалю в экспозицию вернут «Мышеловки современного искусства» Владимира Козина и репринты Марины Колдобской. Также посетителей будут ждать временные арт-объекты Стаси Трошиной, Валентины Лопоносовой и Анны Бережковой. Каждый участник сможет смастерить свой собственный «поберег» на грядущий год вместе с Ириной Мурзанаевой.

Гуляния пройдут с музыкой: выступят DJ’s Elvis & Vana Polka, Гамельнский крысолов Марк Коммер, а также Дмитрий Шубин с шумовой импровизацией на мышеловках. Художественная студия ДК ПТХ организует перетягивание крысиного хвоста.

Во время гуляний организаторы будут собирать подписи под обращением к губернатору с просьбой проверить работу органов, ответственных за то, что двор перед входом в арт-центр захвачен крысами. Завершит фестиваль «Действище-перформище» от TL.FENESTRA — финальный коллективный ритуал по изгнанию крыс.

14 февраля на территории «Пушкинской-10» открылся корпус «И» — ледяная галерея в форме иглу. Период работы иглу-галереи зависит от погодных условий. Пока корпус работает: 25 февраля внутри прошел добрый перформанс Александра Помидоркина «Угощение», в ходе которого гости иглу рассказывали анекдот в обмен на подарок.

Фестиваль «Крысогон» состоится 28 февраля с 15:00 до 18:00 на Лиговском проспекте, 53.

0+