Вход в Эрмитаж сделают бесплатным для всех 22 февраля

Посетители смогут бесплатно пройти в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец.

Эрмитаж традиционно сделает вход свободным для всех желающих накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля. Посетители смогут бесплатно увидеть экспозиции Главного музейного комплекса, Главного штаба, Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», Дворца Меншикова, Музея императорского фарфорового завода и Зимнего дворца Петра I.

В РХЦ «Старая Деревня» принимают только экскурсионные группы. Количество групп ограничено, продолжительность экскурсии составит один час.

К бесплатному дню в Главном штабе уже начнет работу «Музейный детектив. Иммерсивное расследование» — проект предлагает посетителям самостоятельно исследовать судьбу римской статуи Виктории Кальватоне. Также в Главном штабе откроется ретроспектива работ Ганса Грундига к 125-летию художника.

С 11 февраля в 233 зале Главного музейного комплекса можно увидеть крупное и детализированное живописное повторение картины «Леда и лебедь» Микеланджело Буонарротти. Чайники, миниатюрные чашки, чайницы, сосуды, флаконы, вазы из исинских глин появятся в Арапском зале (№155) Главного музейного комплекса 15 февраля.

Для посещения можно получить бесплатные билеты на официальном сайте музея за несколько дней до даты — их будут выкладывать поэтапно. Чтобы поиск билетов был быстрым, советуют использовать фильтр «Бесплатный день». Также 22 февраля билеты можно будет взять в кассах, в порядке живой очереди.

