Вход в Эрмитаж сделают бесплатным для всех 22 февраля

Эрмитаж традиционно сделает вход свободным для всех желающих накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля. Посетители смогут бесплатно увидеть экспозиции Главного музейного комплекса, Главного штаба, Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», Дворца Меншикова, Музея императорского фарфорового завода и Зимнего дворца Петра I.

В РХЦ «Старая Деревня» принимают только экскурсионные группы. Количество групп ограничено, продолжительность экскурсии составит один час.

К бесплатному дню в Главном штабе уже начнет работу «Музейный детектив. Иммерсивное расследование» — проект предлагает посетителям самостоятельно исследовать судьбу римской статуи Виктории Кальватоне. Также в Главном штабе откроется ретроспектива работ Ганса Грундига к 125-летию художника.

С 11 февраля в 233 зале Главного музейного комплекса можно увидеть крупное и детализированное живописное повторение картины «Леда и лебедь» Микеланджело Буонарротти. Чайники, миниатюрные чашки, чайницы, сосуды, флаконы, вазы из исинских глин появятся в Арапском зале (№155) Главного музейного комплекса 15 февраля.

Для посещения можно получить бесплатные билеты на официальном сайте музея за несколько дней до даты — их будут выкладывать поэтапно. Чтобы поиск билетов был быстрым, советуют использовать фильтр «Бесплатный день». Также 22 февраля билеты можно будет взять в кассах, в порядке живой очереди.

